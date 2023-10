PlayStation 5 Pro: Leak will über neue Hardware Auskunft gegen können

Die Schlagzahl der Gerüchte rund um den Nachfolger der PlayStation 5 nimmt deutlich zu. Jetzt meldet sich ein weiterer Leaker zu Wort und will Auskunft geben können, was die PlayStation 5 Pro an Upgrades mitbringt. Den größten Sprung macht wohl die Grafikeinheit.

PS5 Pro: Neue Gerüchte zu GPU, CPU und mehr

CPU mit höherem Takt

Was kann man von der PlayStation 5 Pro erwarten? Die neuesten Gerüchte zu der Auffrisch-Version in der Mitte des aktuellen Konsolenzyklus liefert RedGamingTech (RGT), ein Youtube-Kanal, der schon in der Vergangenheit Treffsicherheit bei Leaks bewiesen hatte. RGT bezieht sich in seinen Aussagen auf einen Prototyp, den Sony aktuell in seinen Laboren testen soll.Die wichtigste Anpassung ist demnach bei der Grafikeinheit zu erwarten. In der PlayStation 5 kommt angepasste RDNA 2-Architektur von AMD zum Einsatz. Für die PlayStation 5 Pro soll jetzt ein Sprung auf RDNA 3 geplant sein. Während das aktuelle Modell 36 Compute Units (CU) mitbringt, soll die neue GPU eine Steigerung auf 60 Einheiten möglich machen. Zu guter Letzt testet Sony laut RGT aktuell Taktfrequenzen von 2,5 GHz bis 2,8 GHz, die PS5 liegt bei 2,23 GHz.Die neue GPU soll vor allem auch im Zusammenspiel mit einer besseren Speicherarchitektur glänzen. Sony soll die Grafikkarte zwar wie beim Vorgänger mit 16 GB GDDR6-Systemspeicher paaren, dazu könnten im Pro-Modell aber noch einmal zwei bis vier GB DDR5-Speicher kommen, der für das Betriebssystem reserviert ist.Bei der CPU soll Sony bei den aktuellen Prototypen dagegen keine großen Anpassungen vorzusehen. Die PS5 Pro setzt demnach wie der Vorgänger auf Zen 2 mit unverändertem Kern-Aufbau. Allerdings behauptet der Leaker, dass wohl leichte Anpassungen an der Taktfrequenz zu erwarten sind, Sony experimentiere mit einer Steigerung um rund 500 MHz, das würde den Prozessor von 3,5 GHz in der PS5 auf 4 GHz im Pro-Modell bringen.