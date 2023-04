PlayStation 5: Ende der Engpässe sorgt für Rekordverkäufe der PS5

Sony hat seine Lieferengpässe rund um die PlayStation 5 endlich in den Griff bekommen, was für rapide steigende Verkaufszahlen gesorgt hat. Das Unternehmen hat jetzt zum zweiten Mal in Folge Rekordverkaufszahlen für die PS5 gemeldet - insgesamt wurden bereits gut 38 Millionen Geräte abgesetzt.