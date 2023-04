PlayStation Plus: Neue Premium-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

Sony kündigt 15 PS4- und PS5-Spiele an, die ab dem 18. April in die hauseigene Spiele-Flatrate PlayStation Plus Premium und Extra aufgenommen werden. Zu den Highlights gehören Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Riders Republic, The Evil Within und Wolfenstein II.

PS Plus Extra & Premium - Neuzugänge im April 2023

PlayStation Plus Premium / Extra-Spiele ab 18.04.

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

Doom Eternal | PS4, PS5

Riders Republic | PS4, PS5

Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

Slay the Spire | PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

The Evil Within | PS4

Wolfenstein: The Old Blood | PS4

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

Paradise Killer | PS4, PS5

Neuaufnahmen ins Classic-Sortiment

Doom | PS4

Doom II | PS4

Doom 64 | PS4

Doom 3 | PS4

Dishonored: Definitive Edition | PS4

Können sich PlayStation Plus Essential-Mitglieder bereits seit Anfang April über die Aufnahme von Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron freuen, bauen die Japaner den Katalog an Premium- und Extra-Titeln für die PlayStation 4 und PlayStation 5 weiter aus. Nicht alle Spiele sind dabei taufrisch, aber dennoch namhaft und für Spieler beachtenswert.Darüber hinaus hat sich Sony entschieden, sein Classics-Sortiment zu erweitern - vorrangig mit Spielen für die PS4-Konsole. Dass diese - wie einige der oben aufgeführten Haupttitel - vorrangig von der Microsoft-Tochter Bethesda bzw. id Software stammen, wird von der Community mit einem Schmunzeln aufgenommen.Abseits der Ankündigung neuer PlayStation Plus-Titel gibt Sony zu verstehen, dass als Teil der "normalen Inhaltsaktualisierung" diverse Spiele die kostenpflichtige Flatrate verlassen werden. Dazu zählen unter anderem Marvel's Spider-Man, Resident Evil und NBA 2K Playgrounds 2. Bis zum 15. Mai haben Abonnenten weiterhin Zeit, die Titel zu spielen. Weitere Games, die in Kürze auslaufen, sind auf den Konsolen im Bereich PlayStation Plus -> Sammlungen unter dem Abschnitt "Letzte Spielchance" zu finden.Im Essential-Tarif (mtl. 8,99 Euro) beinhaltet PlayStation Plus monatliche Spiele, Online-Multiplayer, exklusive Rabatte und Inhalte im Store sowie Cloud-Speicher und die Share-Play-Funktion. Das Extra-Abo (mtl. 13,99 Euro) fügt einen weiteren Spielkatalog sowie Ubisoft+ Classics hinzu, während der Premium-Zugang (mtl. 16,99 Euro) zusätzliche Klassiker, Testversionen von Vollpreistiteln und das Cloud-Streaming ermöglicht.