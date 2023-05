Fairbuds XL: Neue Bilder zeigen die leicht reparierbaren ANC-Kopfhörer

Wie wir bereits berichteten, bringt das auf nachhaltige Elektronikprodukte spezialisierte Team hinter dem Fairphone in Kürze mit den Fairbuds XL erstmals Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt, die leicht reparierbar sein sollen. Jetzt liegen erstmals höher auflösende Bilder der neuen ANC-Headphones vor.

Fairphone

Die Fairphone-Macher aus den Niederlanden erweitern ihre Produktpalette in den kommenden Wochen um Over-Ear-Kopfhörer, die den gleichen hohen Anspruch haben wie ihr inzwischen seit Jahren verfügbares Smartphone. Sie sollen eine leichte Reparierbarkeit bieten, gleichzeitig aber bezüglich Qualität und Performance den "normalen" Produkten anderer Hersteller in nichts nachstehen.Inwiefern sich dieses Konzept bei den Fairphone FairBuds XL durchziehen lässt, muss sich erst noch zeigen. Die uns vorliegenden Bilder, die wie so oft von einem Online-Händler vor dem offiziellen Präsentationstermin des Herstellers online gestellt wurden, zeigen die Fairbuds XL in den erwarteten Farben Schwarz und Grün. Die Gehäuseschalen der beiden Ohrhörer sind jeweils aus dem gleichen Recycling-Kunststoff gefertigt, der auch beim Fairphone zuletzt verwendet wurde.Es ist daher aufgrund der eingemischten "Sprenkel" aus andersfarbigen Kunststoffpartikeln leicht erkennbar, dass hier wiederverwertetes Material zum Einsatz kommt. Die leicht zugänglichen Schrauben machen deutlich, dass man auf eine leichte Reparierbarkeit setzt, sodass Bauteile leicht gewechselt werden können, wenn sie einmal brechen sollten. Auch der Akku der drahtlos mit dem Hostgerät kommunizierenden Bluetooth-Overears von Fairphone dürfte leicht tauschbar sein.Zu den allgemeinen technischen Daten der Fairbuds XL liegen uns leider immer noch keine konkreten Angaben vor. Offensichtlich verfügen die Kopfhörer nur über einen USB Typ-C-Anschluss, nicht aber über einen Klinkenanschluss. Außerdem ist auf den Bildern zu sehen, dass die Kopfhörer wohl mit einer Art Analog-Joystick bedient werden können, wobei offen ist, ob es somit keine Gestensteuerung mittels berührungsempfindlicher Oberflächen auf den Ohrmuscheln gibt.Laut früher aufgetauchten Informationen werden die Fairbuds XL wohl zum Preis von 249 Euro in den Handel kommen und damit ein ganzes Stück günstiger sein als die teureren Premium-Kopfhörer von Herstellern wie Sony und Bose, die sich größter Beliebtheit erfreuen.