Fairbuds XL: Reparierbare Over-Ear-Kopfhörer mit ANC & 30h Laufzeit

Nach einigen Leaks hat das Fairphone-Team seine ersten modularen Over-Ear-Kopfhörer heute offiziell vorgestellt. Zum Preis von 249 Euro will man eine leicht reparierbare und fair gefertigte Alternative zu den Premium-Kopfhörern von Sony und Bose bieten - inklusive aktiver Geräuschunterdrückung.

Reichlich Recycling-Materialien, faire Produktion

Akkulaufzeit mit ANC bis zu 26 Stunden

Zusammenfassung Fairphone stellt Over-Ear-Kopfhörer mit ANC für 249 Euro vor.

Gefertigt unter fairen Bedingungen und fair beschafften, recycelten Materialien.

40mm-Treiber, Bluetooth 5.1, aptX HD, 800mAh Akku, bis zu 30h Laufzeit.

Reparierbar und nach IP54 zertifiziert.

330 Gramm, 2 Farben, Ersatzteile über die Herstellerseite erhältlich.

Ab sofort im Handel und auf der Herstellerseite verfügbar.

Sonarworks-Technologie für hervorragenden Klang.

Fairphone

Die Fairphone Fairbuds XL sind ab sofort im Handel verfügbar. Es handelt sich um ein paar Over-Ear-Kopfhörer, die nicht nur einen hervorragenden Klang und Active Noise Cancellation (ANC) bieten sollen, sondern vom Nutzer dank der leichten Verfügbarkeit von Ersatzteilen einfach selbst repariert werden können. Auch hier setzt Fairphone wieder auf eine Produktion unter sozial fairen Bedingungen und umweltschonende, fair beschaffte Materialien.Fairphone zufolge werden die neuen Kopfhörer unter anderem mit "Fairtrade-Gold", "veganem Leder" und anderen Recycling-Materialien gefertigt, wobei sowohl der Kunststoff für das Gehäuse und das Aluminium für die strukturellen Elemente wie die Grundbauteile des Kopfbügels zu 100 Prozent aus der Wiederverwertung stammen. Das Gleiche gilt auch für die Transporthülle und deren Polyester- und Nylon-Material.Auch technisch sollen die Fairphone Fairbuds XL überzeugen. Die Entwickler haben für die Abstimmung mit der Firma Sonarworks kooperiert, die für ihre tontechnischen Leistungen bereits mehrfach mit einem Grammy-Award ausgezeichnet wurde. Die Fairbuds XL besitzen einen 40mm-Treiber und unterstützen Active Noise Cancelling.Die Kopfhörer sollen bei aktivierter Geräuschunterdrückung eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden bieten. Ohne ANC steigt die Laufzeit auf 30 Stunden, während die Standby-Dauer mit 320 Stunden angegeben wird. Möglich macht dies ein 800mAh großer Akku , der offenbar bei Bedarf ohne großen Aufwand ausgetauscht werden kann.Die Verbindung zum Host-Gerät erfolgt mittels Bluetooth 5.1, wobei auch aptX HD unterstützt wird. Einen klassischen, analogen 3,5mm-Klinkenanschluss sucht man hier allerdings vergebens. Die Bedienung der Fairbuds XL wird über eine Art kleinen Joystick realisiert, es gibt aber auch noch eine separate Taste für das schnelle Ein- und Ausschalten der Funktion zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen.Begrüßenswert ist auch, dass Fairphone die Kopfhörer offiziell nach IP54 hat zertifizieren lassen. Sie sollten also gegen das Eindringen von Staub und Regenwasser gefeit sein. In einem Punkt machen sich das modulare Design und die leichte Reparierbarkeit übrigens doch bemerkbar: während die vergleichbaren ANC-Over-Ears von Sony und Bose jeweils zwischen 240 und 250 Gramm auf die Waage bringen, gibt man das Gewicht der Fairbuds XL mit stolzen 330 Gramm an.Die neuen Fairbuds XL sind ab sofort im Handel und über die Website des Herstellers in den Farben Grün und Schwarz erhältlich. Auch die diversen Ersatzteile für die neuen ANC-Headphones des niederländischen Fairphone-Teams sind in Kürze über die Herstellerseite zu haben.