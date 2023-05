Intel Core Ultra: Mit Meteor Lake soll die Ära der Core-i-CPUs enden

Im Zuge der Einführung neuer Meteor-Lake-Prozessoren plant Intel gravierende Änderungen an seiner CPU-Marke vorzunehmen. Ersten Benchmarks und offiziellen Statements zufolge soll die "Core i"-Ära bereits in diesem Jahr enden und die "Core Ultra"-Chips übernehmen.

Anstehende High-End-Durststrecke bei Intel

Die Gerüchte rund um neue Prozessor-Bezeichnungen kochten Ende April hoch, nachdem in der Benchmark-Datenbank des Echtzeit-Strategie-Spiels Ashes of the Singularity ein bisher unbekannter Intel Core Ultra 5 1003H aufgetaucht war. Nun heizt Intel die Spekulationen selbst an. So wendet sich Bernard Fernandes, seines Zeichens Global Communications Director bei Intel, via Twitter an die Presse und Kunden."Ja, wir nehmen Änderungen an unserer Marke vor, da wir uns an einem Wendepunkt in unserer Kunden-Roadmap befinden und uns auf die bevorstehende Einführung unserer Meteor Lake Prozessoren vorbereiten. Wir werden in den kommenden Wochen weitere Details zu diesen spannenden Veränderungen bekannt geben!", so Fernandes.Eine offizielle Bestätigung des neuen Namens steht somit zwar noch aus, doch Experten lesen diesen bereits zwischen den Zeilen des Pressesprechers. Seit 2008 befindet sich die Marke "Core i" im Umlauf, bekannt durch seine mittlerweile vier Leistungsklassen Core i3, i5, i7 und i9. Entsprechend der durchgesickerten Benchmarks könnten diese zukünftig als Intel Core Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7 und Ultra 9 beworben werden. Die "Core i"-Chips dürften dann zusammen mit Pentium und Celeron auf Intels Ersatzbank Platz nehmen.Der Start neuer Meteor-Lake-Prozessoren wird im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 erwartet. Aktuell ist die Rede von 65-Watt-CPUs, die sich neben einem Raptor-Lake-Refresh (Core i-13000) vorerst in der Mittelklasse platzieren sollen. Erst ab 2024 soll Intel mit Arrow Lake vollends neue High-End-Prozessoren mit bis zu 125 Watt auffahren. Ob sich AMD diese mögliche Durststrecke des Konkurrenten zunutze macht, bleibt abzuwarten.