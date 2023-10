Frühstart: Intel Core i7-14700K & i9-14900K versehentlich im Handel

Obwohl die neuen Prozessoren erst kommende Woche das Licht der Welt erblicken sollen, konnten zwei Intel Core-CPUs bereits erworben werden. Ein Fehler hatte dafür gesorgt, dass mindestens neun Exemplare ver­kauft wurden. Zudem haben Nutzer die Performance getestet.

Launch findet am 17. Oktober statt

Zusammenfassung Intel Core-CPUs versehentlich vor Release verkauft.

CPU-Modell i9-14900K auf Ebay von Alternate angeboten.

Core i7-14700K in Indonesien verkauft, Fotos auf Reddit veröffentlicht.

Intel Core i7-14700K kostet etwa 480 Dollar, i9-14900K etwa 685 Euro.

Vorbestellung und Verkaufsstart der neuen CPUs am 16. bzw. 17. Oktober.

Aus einem Bericht von Videocardz geht hervor, dass die versehentlich an­ge­bo­ten­en Prozessoren in Indonesien sowie in Deutschland verkauft wurden. Der Elektronik-Händler Alternate hatte vorzeitig ein Ebay-Angebot gestartet und den Intel Core i9-14900K inseriert. Obwohl der Eintrag inzwischen wieder entfernt wurde, sollen mindestens neun Prozessoren an Käufer ausgeliefert worden sein.Der Core i7-14700K war bei einem indonesischen Verkäufer erhältlich. Der Reddit-Nutzer PantatRabus hat sich ein Exemplar gesichert und Fotos veröffentlicht. Mit einem Preis von etwa 480 Dollar ist der Prozessor ungefähr 15 Prozent teurer als der Core i7-13700K.Um den Core i9-14900K im Voraus zu bekommen, wurde ein Betrag in Höhe von knapp 685 Euro fällig. Der Core i9-13900K kostet bei Alternate nur 21 Euro weniger, sodass der Preis nur leicht gestiegen ist. Wie hoch die Preisempfehlung des Herstellers ausfällt, ist allerdings noch unklar. Es könnte sich daher auch um einen Platzhalter handeln, sodass der Preis nach dem Release höher ausfällt.Der Intel Core i7-14700K besitzt 20 Kerne, 28 Threads, 32 Megabyte an Smart Cache und eine Basis-Taktrate von 3,4 Gigahertz. Mit TBMT3 können bis zu 5,6 Gigahertz erreicht werden. Der Core i9-14900K verfügt über 24 Kerne, 32 Threads, 36 Megabyte an Smart Cache sowie einen Basistakt von 3,2 Gigahertz. Mit dem Thermal Velocity Boost werden bis zu 6,0 Gigahertz erreicht. Wie Wccftech anmerkt, wurde zum Core i7-14700K ein Benchmark-Ergebnis geteilt.Die 14. Generation der Intel-Prozessoren soll neben dem Core i9-14900K und i7-14700K auch den Core i5-14600K umfassen und in wenigen Tagen auf den Markt gebracht werden. Während die CPUs am 16. Oktober vorbestellt werden können, sollen die Chips offiziell ab dem 17. Oktober im Laden erhältlich sein.