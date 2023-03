LG, Samsung & Sony: Reduzierte OLED-TVs mit Xbox, PS5 und Switch

Media Markt schafft Platz im Lager und verkauft 2022er OLED-Fernseher von LG, Samsung und Sony aktuell zum Schnäppchen-Preis. Doch damit noch nicht genug: Der Online-Shop kombiniert die beliebten 4K-120-Hz-TVs mit der PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series S.

Günstige OLED-TV-Bundles von Media Markt

Mehr Details zu den OLED-Bundles von LG, Samsung und Sony

LG

Durch die neuen Bundles erreicht Media Markt diverse Bestpreise, die vor allem (angehende) Gamer ansprechen sollen. Außerdem wird von 55 Zoll über 65 Zoll bis hin zu 77 Zoll eine gute Auswahl geboten. Achtet gleichzeitig auf den LG Cashback (*), der euch im Nachgang 200 Euro sparen lässt.Besonders interessant finden wir den MediaMarkt-Deal des LG OLED 55 G2 9LA (55 Zoll). Der 4K-Fernseher wird für 1699 Euro im Paket mit der Xbox Series S verkauft, wobei der Preis nach dem LG-Cashback auf nur noch 1499 Euro sinkt. LG setzt hier auf das helle OLED Evo-Panel samt Dolby Vision, HDR10 und HLG sowie Audio-Features wie Dolby Atmos. Natürlich sind auch eine Bildwiederholrate von 120 Hz, der neue Gaming-Hub, Nvidia G-Sync, AMD Freesync und ALLM an Bord. Wer den LG G2 nicht an die Wand hängt, benötigt zusätzlich einen optionalen Standfuß (z.B. VESA-Format).Eine Nummer größer wird es mit dem Samsung GQ 65 S95B (65 Zoll) samt QD-OLED-Panel und Tizen OS für 1888 Euro. Wie es sich für ein Flaggschiff gehört, gibt es natürlich auch hier 120 Hz, HDMI 2.1, HDR10+, Dolby Atmos und Co. Und weil ein OLED nicht genug ist, kombiniert Media Markt den Samsung-TV mit dem Nintendo Switch OLED-Modell. Im XXL-Format wird hingegen der Sony Bravia XR-77A80K (77 Zoll) verkauft, dem zum Preis von nur 2899 Euro direkt eine PlayStation 5 (PS5) beiliegt. Gerade dieser Deal wird vor allem von den Schnäppchen-Communities in Deutschland besonders gut bewertet.