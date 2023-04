Cyberkrieg: China arbeitet an Waffen zur Übernahme von Satelliten

Die Volksrepublik China soll Cyberwaffen entwickeln und zukünftig in der Lage sein, Satelliten von anderen Ländern zu kapern. Geleakte Dokumente der US-amerikanischen CIA deuten darauf hin, dass China die Satelliten in Kriegszeiten außer Gefecht setzen könnte.

China erweitert eigenes Satellitennetzwerk

Zusammenfassung China entwickelt Cyberwaffen, um Satelliten anderer Länder zu kapern.

Cyberwaffen können Satelliten in Kriegszeiten außer Gefecht setzen.

China könnte Steuerungssignale nachahmen und Geräte fehlerhaft funktionieren lassen.

USA und China äußern sich nicht offiziell zu dem Thema.

China betreibt ein eigenes Satellitennetz für zuverlässige Kommunikation.

China baut Konkurrenz zu Starlink auf.

Laut einem Bericht der Financial Times sollen Chinas Cyberwaffen dafür sorgen, dass angegriffene Satelliten nicht mehr für die Übertragung von Daten oder Überwachung eingesetzt werden können. Die Volksrepublik soll Tools entwickeln, um fremde Satelliten ausnutzen und kapern zu können. Derartige Cyberwaffen könnten eine große Rolle in der modernen Kriegsführung spielen. Die Informationen stammen aus einem Dokument der Central Intelligence Agency (CIA), welches Anfang des Jahres verfasst wurde.China könnte bald in der Lage sein, komplexe Cyberattacken durchzuführen und Steuerungssignale an die Satelliten nachzuahmen. Die Geräte werden dann dazu gebracht, fehlerhaft zu funktionieren und keine Kommunikation zu ermöglichen. Während eines Krieges könnte die Volksrepublik so verhindern, dass wichtige Anweisungen oder Befehle an Waffensysteme übertragen werden. Russland hat bei der Invasion der Ukraine eine ähnliche Taktik verwendet. Der Angriff erfolgte allerdings mit einer deutlich weniger fortschrittlichen Technologie.Bislang haben sich sowohl die Vereinigten Staaten als auch China nicht offiziell zu dem Thema geäußert. Während die Regierung feindliche Satelliten im Kriegsfall angreifen könnte, betreibt die Volksrepublik ein eigenes Netzwerk an Satelliten, um eine zuverlässige Kommunikation zu ermöglichen. Im Februar wurde bekannt, dass China etwa 13.000 Satelliten in den Orbit schicken und eine Konkurrenz zu Starlink aufbauen möchte.