SpaceX fallen einige seiner neuen Starlink-Satelliten vom Himmel

SpaceX hat mit fehlerhaften Satelliten zu kämpfen. Experten hatten beobachtet, dass sich die neuen Modelle "Starlink V2 Mini" kurz nach ihrem Start ungewöhnlich verhalten. Jetzt bestätigt das Unternehmen, dass einige der Satelliten gezielt per Wiedereintritt zerstört werden.

Die Starlink V2 Minis wollen nicht in ihrem Orbit bleiben

Zusammenfassung SpaceX bestätigt Probleme mit neuen Starlink-Satelliten.

Experten beobachteten ungewöhnliches Verhalten nach Start.

Elon Musk bestätigt, dass einige Satelliten gezielt zerstört werden.

Neue Modelle sind kompakter, schnellere Kommunikation.

Verbleibende Satelliten werden gründlich getestet, auf höheren Orbit verlagert.

Mit den Starlink V2 Minis hatte SpaceX vor Kurzem eine neue Generation seiner Satelliten für die Mega-Konstellation ins All gebracht. Die Sonden sind deutlich kompakter als die Vorgänger und sollen dank neuer Übertragungstechnik und verbesserten Antennen deutlich höhere Kommunikations-Geschwindigkeiten ermöglichen - SpaceX spricht von einer rund 4-fach höhere Kapazität pro Satellit als bei früheren Versionen. Ende Februar waren 21 der neuen Modelle ins All gestartet, nur wenig später hatten unabhängige Beobachter dann ungewöhnliches Verhalten registriert.Im Vergleich mit anderen Starlink-Starts hatten sich die V2-Satelliten schnell auf eine ungewöhnliche Flugbahn begeben. "Die V2-Mini-Satelliten scheinen kollektiv ihre Höhe zu verringern", so etwa die Beobachtung des Accounts Starlink Insider. Auf Nachfrage vieler Nutzer meldet sich dann auch Jonathan McDowell, bekannter Astronom und Betreiber einer beliebten Starlink-Statistikseite, zu Wort. "Die Veränderungen in der Höhe sind erheblich", so seine schlichte Analyse. "Ich glaube, sie sind dabei, ein Problem mit den neuen Satelliten zu beheben."Dies nahm wiederum Elon Musk zum Anlass, um sich in die Analyse der externen Experten einzuschalten. Wie Musk bestätigt, war es bei einigen der 21 Satelliten nach dem Aussetzen in den Startorbit zu Problemen gekommen. Die Sonden seien mit "sehr viel neuer Technologie" ausgestattet, SpaceX habe deshalb schon damit gerechnet, dass Schwierigkeiten auftreten könnten. Für einige der Satelliten gibt es keine Rettung mehr, diese werden von SpaceX durch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gezielt zerstört. Der Rest soll jetzt "gründlich getestet" und dann vorsichtig auf einen höheren Orbit verlagert werden.