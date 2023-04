Sechs, setzen: Abi-Prüfungen in NRW nach Download-Panne verschoben

Eine Download-Panne sorgt dafür, dass das Abitur in NRW nicht wie vorgesehen durchgeführt werden kann. Am Vorabend der Prüfungen wurden zahlreiche Klausuren um zwei Tage verschoben. Hier könnte allerdings der geplante Bahnstreik zu weiteren Problemen führen.

Möglicher Warnstreik am Freitag

Zusammenfassung Download-Panne: Abituraufgaben können nicht heruntergeladen werden.

Abiturprüfungen in NRW um zwei Tage verschoben.

Warnstreik der EVG könnte weitere Probleme verursachen.

Streik zwischen 3 Uhr und 11 Uhr geplant.

Schüler auf Zugverbindungen könnten Klausuren verpassen.

Normalerweise haben Schulen ab 12 Uhr des Vortags die Möglichkeit, die zentral gestellten Abituraufgaben herunterzuladen. Die Klausuren müssen dann noch kopiert und an die Lehrkräfte verteilt werden. Eine technische Panne hat jedoch dazu geführt, dass die Klausuren nicht oder nur teilweise heruntergeladen werden konnten. Der Tagesschau zufolge hat das Schulministerium nun entschieden, die Prüfungen zwei Tage später durchzuführen.Die Probleme betreffen hauptsächlich MINT-Fächer. Alle schriftlichen Prüfungen in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik werden daher nicht wie geplant morgen, sondern am Freitag stattfinden. Ein Großteil der Abiturienten dürfte sich umfassend auf die Klausuren vorbereitet haben und von der Verschiebung am Vorabend nicht gerade erfreut sein. Welche Ursache zu dem "massiven technischen Problem" geführt und den Download verhindert hat, ist noch unklar.Am Ersatztermin könnte dann ein bundesweiter Warnstreik für weitere Schwierigkeiten sorgen. Die EVG plant offenbar, den Bahnverkehr in Deutschland lahmzulegen. Laut ZDF soll die Arbeitsniederlegung zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags erfolgen, sodass auf Zugverbindungen angewiesene Schüler die Klausuren verpassen dürften. Der Streik könnte am Mittwoch in einer Pressekonferenz offiziell angekündigt werden.