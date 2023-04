Western Digital-Hack: Erste Erfolgsmeldung nach MyCloud-Ausfall

Nach einem Sicherheitsvorfall bei Western Digital gibt es jetzt erste gute Nachrichten für Cloud-Nutzer , die nicht auf ihre Daten zugreifen konnten: Die Western Digital My Cloud ist immer noch außer Betrieb, ermöglicht jetzt aber den lokalen Zugriff auf Nutzerdateien.

Update für MyCloud-Nutzer

MyCloud-Status "Die Funktion "Lokaler Zugriff" ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre persönlichen Dateien von einem Windows- oder macOS-Computer aus, der mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Gerät. Um den lokalen Zugriff zu aktivieren, verwenden Sie Ihren bevorzugten Browser und verbinden Sie sich mit dem Dashboard Ihres Geräts. Aktivieren Sie dann die Local Access-Funktion und erstellen Sie ein neues Local Access-Konto. Weitere Informationen zu Local Access findet ihr auf dieser Support-Seite ."

In der vergangenen Woche bestätigte Western Digital einen Hackerangriff. Unbekannte waren Ende März in das Firmennetzwerk des Herstellers vorgedrungen und vieles klang nach einem klassischen Angriff mit einer Erpressungs-Software.Das Unternehmen äußerte sich nur sehr vage über die Art des Angriffs, kündigte aber an, dass dies "Störungen" in seinen Geschäften verursacht hat und weiterhin verursachen wird. Einzelheiten gab das Unternehmen bisher jedoch noch nicht bekannt, denn die Untersuchungen laufen noch.Seitdem ist Western Digital dabei, seine Infrastruktur wiederherzustellen. Unter anderem ist der MyCloud-Dienst seit Tagen nicht verfügbar. Nun gibt es ein erstes wichtiges Update für Cloud-Nutzer: Auf der Statusseite für My Cloud wurde der Hinweis veröffentlicht, dass der Online-Speicherdienst zwar noch nicht wiederhergestellt wurde, aber Nutzer, die Dateien auf einem lokalen Speichergerät haben, jetzt mit einer Funktion namens Local Access darauf zugreifen können. Dort heißt es:In der Zwischenzeit warten wir immer noch auf weitere Informationen über den Angriff auf das Netzwerk von Western Digital, einschließlich der Frage, ob persönliche Daten gestohlen wurden. Der Online-Store des Unternehmens ist seit dem Vorfall nicht mehr erreichbar.