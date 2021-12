Für alte My Cloud-Versionen von Western Digital läuft der Support aus

Western Digital informiert jetzt noch einmal über das bevorstehende Support-Ende für einige Versionen von My Cloud OS . Nutzer, die noch mit älteren Versionen unterwegs sind, verlieren in Kürze den Fernzugriff, wenn sie nicht updaten.

Fernzugriff wird vorsichtshalber deaktiviert

Das Unternehmen fordert jetzt seine Kunden dringend auf , ihre WD My Cloud-Geräte auf die neueste verfügbare Firmware zu aktualisieren. Nur dann kann man weiterhin Sicherheitsupdates für die My Cloud OS-Firmware erhalten: "Am 15. April 2022 endet der Support für frühere Generationen von My Cloud OS, einschließlich My Cloud OS 3", so das Unternehmen. "Wenn Ihr Gerät nicht mit My Cloud OS 5 kompatibel ist, verlieren Sie den Fernzugriff und können nur noch lokal darauf zugreifen. Geräte mit diesen älteren Firmware-Versionen erhalten keine Sicherheitsupdates oder technischen Support."Dabei gibt es im Prinzip keine Gründe, nicht zu aktualisieren. Die Unterstützung ist auch für ältere Geräte gegeben und das Update ist mit wenigen Schritten vollziehbar. Western Digital hat sich dazu entschlossen, den Fernzugriff auf nicht aktualisierte Geräte zu deaktivieren, um die Kunden-Daten vor Angreifern zu schützen. Kunden sollten ihre Geräte jetzt entsprechend absichern und ein eindeutiges und starkes Passwort wählen.Bis Mitte April 2022 besteht nun noch die Möglichkeit, auf My Cloud OS 5 zu aktualisieren. Diese Version wird laut Western Digital bis mindestens Ende 2026 unterstützt. "My Cloud OS 5 ist ein wichtiges und grundlegendes Sicherheitsrelease, das unsere ältere My Cloud-Firmware architektonisch überarbeitet und neue Abwehrmechanismen gegen gängige Arten von Angriffen bietet", so Western Digital. Geräte, die nicht mehr mit der My Cloud OS 5-Firmware kompatibel ist, sollten in den kommenden Wochen endgültig ausgetauscht werden.Details zur Unterstützung findet man auf der Hersteller-Website . Kunden, die alte Geräte austauschen möchten, bekommen zudem ab Januar 2022 einen 20 Prozent-Rabattcode von Western Digital. Die alten Geräte müssen für diese Aktion nicht zurückgegeben, werden.