OneNote 2016: Patch gegen Synchronisationsprobleme veröffentlicht

Microsoft hat viele Jahre lang bei OneNote ein Hin und her vollführt, denn die auch als OneNote 2016 bekannte Version wurde zunächst eingestellt, dann aber reaktiviert. Doch bei dieser gab es nun Probleme mit der Synchronisation, nun wurde ein Patch dazu veröffentlicht.

Absturz beim Synchronisieren

Patch per Windows Update

Zusammenfassung Microsoft reaktivierte OneNote 2016 nach Einstellung

Synchronisationsprobleme führten zu Abstürzen

Fehler betraf nur Standalone- und .msi-Versionen

Office 365-Nutzer vom Fehler nicht betroffen

Update KB5002500 behebt Synchronisationsfehler

Patch wird automatisch via Windows Update verteilt

Versionsnummer in OneNote unter "Info zu OneNote" einsehbar

Konkret kam es beim Synchronisieren von Notizbüchern zu unerwarteten Abstürzen, diese traten auf, wenn der Abgleich mit einer neueren Version von OneNote durchgeführt wurde. Betroffen sind bzw. waren hier allerdings nur die Standalone- bzw. auf .msi basierenden Versionen, wer OneNote 2016 über Microsoft Office 365 heruntergeladen und als "Click-to-Run-Edition" genutzt hat, dürfte von diesem Fehler nichts mitbekommen haben (via Neowin ).Nun hat der Redmonder Konzern das Update KB5002500 veröffentlicht, dieses spricht laut Microsoft folgendes Verhalten an: "Dieses Update behebt ein Problem, bei dem OneNote 2016 unerwartet geschlossen wird, wenn es bestimmte Notizbücher synchronisiert, die von neueren Versionen von OneNote freigegeben wurden. Nachdem du dieses Update installiert hast, können die Notizbücher erfolgreich synchronisiert werden."Der Patch wird in der Regel ohne weiteres Zutun via Windows Update aufgespielt. Wer nicht warten kann oder will bzw. das Update auf einen offline genutzten Rechner aufspielen will, der findet die 32-Bit- oder 64-Bit-Versionen im Microsoft Download-Center.Wer sich nicht sicher ist, welche OneNote-Version tatsächlich installiert ist und genutzt wird, der findet diese Information in der App selbst, genauer gesagt unter Datei, Konto und "Info zu OneNote". Klickt man den letztgenannten Button an, öffnet sich ein Fenster, aus dem die Versionsnummer hervorgeht.