OneNote: Update bringt die neue vertikale Navigation auch für Windows

Ende 2022 sickerte durch, dass Microsoft an einer neuen Navigation für das Notiz-Tool OneNote für Windows arbeitet. Jetzt hat das Team eine erste Version mit den neuen, vertikalen Tabs vorgestellt.

Beliebig auswählbar

Was ist neu in dieser Version Eine aktualisierte, moderne Optik in OneNote, wie Sie in den Screenshots sehen! Beachten Sie, dass sich diese Funktion noch in der Einführung befindet. Wenn Sie sie also noch nicht sehen, liegt es nicht an Ihnen! Wir werden dies in den kommenden Wochen an weitere Benutzer versenden.

Verwenden Sie ein virtuelles Lineal, um gerade Linien zu ziehen und Abstände zu messen. Mit Hilfe der Winkelanzeige können Sie es in einen bestimmten Winkel drehen.

Weitere Tinten- und Stiftverbesserungen, wie z. B. die aktualisierten Tabs "Zeichnen" mit neuen Farben.

Das Update mit dem neuen, erweiterten Layout für OneNote ist nun auch für Windows verfügbar. Allerdings zunächst nur in der Metaphase über das Insider Programm. Die Entwicklung des neuen Layouts in der Windows-App ist jetzt so weit vorangeschritten, dass Microsoft die Nutzer testen lässt.Anstatt nur horizontale Tabs zu verwenden, hat Microsoft nun eine weitere Möglichkeit eingeführt: ein linksseitiges vertikales Tabs-Layout. Ganz neu für OneNote ist das nicht.Die linksseitige Navigation gibt es bereits in den OneNote-Clients für das Web, den Mac und das iPad. Microsoft hat also lediglich daran gearbeitet, die neuen Tabs plattformübergreifend bereitzustellen. Das ist nicht die einzige Änderung in der OneNote-App. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Die neue Navi ist dabei nur optional. Wer die vertikalen Tabs unter Windows ausprobieren möchte, muss und er neuesten Beta-Version über die Ansicht > Layout > Vertikale Tabs aussuchen. Falls einem das neue Layout nicht gefällt, wechselt man einfach zu der alten horizontalen Tab-Ansicht zurück. Microsoft hat angekündigt, die vertikalen Tabs für den OneNote-Windows-Client einzuführen. Ausprobieren können es bislang aber nur Insider mit Version 2302 (Build 16124.20000) oder höher.Microsoft hat auch darauf hingewiesen, dass das neue Layout nicht in OneNote für Windows 10 verfügbar ist.