Rimac: E-Auto stellt Geschwindigkeitsrekord auf - im Rückwärtsfahren

Der kroatische Automobilbauer Rimac hat es schon wieder getan: Goran Drndak hat in einem Rimac Nevera Hyper-Car einen weiteren Guinness-Weltrekord aufgestellt - er lenkte das E-Auto mit 275 km/h im Rückwärtsgang auf einer Teststrecke.

Rimac

Geschwindigkeitsrekord gebrochen

Rimac Nevera stellt Geschwindigkeitsrekord im Rückwärtsgang auf

Leistung: 1914 PS (1408 kW)

Drehmoment: 2360 Nm

Beschleunigung (0-100 km/h): 1,85 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 412 km/h

Reichweite: ca. 547 km (nach WLTP)

Batteriekapazität: 120 kWh

Antrieb: Allradantrieb

Anzahl der Motoren: 4 (jeweils ein Motor pro Rad)

Ladezeit (Schnellladung): ca. 22 Minuten (von 0 auf 80%)

Ladeanschluss: CCS Combo 2

Gewicht: ca. 2150 kg

Karosserie: Kohlefaser-Monocoque

Sitzplätze: 2

Zusammenfassung Rimac Nevera: Rückwärtsrekord mit 275 km/h

Guinness-Weltrekord auf deutscher Strecke

2023: Rimac peilt weitere Rekorde an

Nürburgring: Elektro-Rundenrekord gebrochen

Kurioses Video von Rückwärtsfahrt veröffentlicht

4 Elektromotoren ermöglichen Beschleunigung

Testfahrer Drndak: Gleichgewicht und Fokus nötig

Dieser Rekordversuch fand bereits im Oktober auf einer deutschen Rennstrecke bei Papenburg stand, und jetzt ist es offiziell: Rimac hat den Geschwindigkeitsrekord beim Rückwärtsfahren mit einem Serienfahrzeug gebrochen.Nachdem die Rimac-Gruppe im vergangenen Jahr mit ihrem Hypercar Nevera 23 Weltrekorde gebrochen hatte, beschlossen sie nun, sich vor Ende 2023 noch ein paar weitere Rekorde zusichern. Der Nevera galt schon damals bereits als "ultimatives, rekordbrechendes Hypercar". Im August 2023 sicherte sich die Rimac Group die Geschwindigkeitskrone auf dem Nürburgring und brach den Rundenrekord für ein Serien-Elektrofahrzeug um ganze 20 Sekunden.Die neue Rekordfahrt ist ebenso spektakulär. Dazu hat Rimac gleich noch ein recht kurioses Video veröffentlicht:Dabei sieht man, dass der Rimac Nevera rückwärts schneller ist als viele andere Fahrzeuge vorwärts.Die Rekordfahrt fand am 7. Oktober in der Automotive Testing Papenburg Anlage in Deutschland unter der Aufsicht der Juroren des Guinness World Records statt. Da der Antriebsstrang des Nevera kein Getriebe hat, können seine vier einzelnen Elektromotoren sowohl vorwärts als auch rückwärts für ein ungeheure Beschleunigung sorgen.Während der von Rimac-Testfahrer Goran Drndak gesteuerten Fahrt erreichte der Nevera eine Höchstgeschwindigkeit von 171,34 mph oder 275,74 km/h im Rückwärtsgang.Drndak erklärte im Anschluss seiner Rekordfahrt: "Bei der Fahrt selbst war es definitiv gewöhnungsbedürftig. Man schaut geradeaus nach hinten, sieht die Landschaft immer schneller an sich vorbeiziehen und spürt, wie der Nacken nach vorne gezogen wird, fast so, wie man es bei einer Vollbremsung tun würde. Du bewegst das Lenkrad so sanft, dass du das Gleichgewicht nicht verlierst, beobachtest deinen Kurs und deinen Bremspunkt im Rückspiegel und behältst gleichzeitig die Geschwindigkeit im Auge. Obwohl es fast völlig unnatürlich ist, wie das Auto konstruiert wurde, hat Nevera einen weiteren Rekord aufgestellt."