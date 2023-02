PlayStation 5: Sony meldet 32,1 Mio. verkaufte PS5 nach Rekordquartal

Sony hat seine jüngsten Geschäftszahlen gemeldet und dabei auch öffentlich gemacht, dass man zumindest rund um die PlayStation 5 ein äußerst erfolgreiches Quartal verzeichnen konnte. Die verkauften Stückzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum erheblich.

PS5-Gesamtverkäufe legten in drei Monaten um fast ein Drittel zu

Wie der japanische Elektronikkonzern Sony heute bekannt gab, konnte die Spielesparte innerhalb der drei Monate von Oktober bis Dezember 2022 ganze 7,1 Millionen PlayStation 5 verkaufen. Im Vorjahresquartal waren es noch 3,9 Millionen verkaufte Einheiten. Es gab also ein Plus der Verkaufszahlen in Höhe von ganzen 82 Prozent.Natürlich sorgten die erheblich gestiegenen Verkaufszahlen der Konsolen-Hardware auch für ein enormes Plus beim Umsatz der Spielesparte. Die Sparte Game & Networks Services fuhr dementsprechend auch umgerechnet fast zehn Milliarden Dollar in nur drei Monaten ein, was einem Umsatzwachstum von beachtlichen 53 Prozent entspricht.Insgesamt ging es für alle Teile der Abteilung für Spiele- und Netzwerk-Services kräftig aufwärts: die Software-Verkäufe brachten 30 Prozent mehr ein, die Netzwerk-Dienste immerhin 20 Prozent, andere Einnahmequellen wie PSVR und Software-Verkäufe auf anderen Plattformen sogar ganze 73 Prozent mehr.Wie gut es dank der laut Sony praktisch offiziell überwundenen Lieferengpässe lief, macht ein Blick auf die Gesamtverkaufszahlen der PlayStation 5 deutlich. Insgesamt hat Sony die PS5 bisher 32,1 Millionen Mal verkauft. Zuletzt hatte man im November 25 Millionen verkaufte Einheiten gemeldet. Allein innerhalb eines Quartals stieg die Zahl der verkauften Sony-Konsolen der aktuellen Generation somit um 28 Prozent und damit fast ein Drittel.Sollte Sony die Verkaufszahlen weiterhin hochhalten können, könnte der Konzern seine Prognose bezüglich der Stückzahlen für das Geschäftsjahr 2022, das im März endet, tatsächlich noch erreichen. Man hatte im März 2022 verkündet, innerhalb eines Jahres 18 Millionen PS5-Konsolen verkaufen zu wollen, um so die Gesamtzahl auf ganze 37 Millionen Einheiten zu bringen.