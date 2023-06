PlayStation 5: Sony testet Spiele-Streaming für PS5 direkt aus der Cloud

Lange hat es gedauert, doch jetzt ist es endlich so weit: Sony hat begonnen, zumindest testweise das Cloud-Streaming von Spielen für die PlayStation 5 anzubieten. Künftig sollen auch normale Gamer immer mehr Spiele per Streaming nutzen können, ohne dass dafür ein Download auf die Konsole nötig ist.

Streaming bisher nur von vorhandener PS5 auf andere Geräte

'Project Q' könnte mehr Funktionen bekommen

Wie Sony gestern über sein offizielles PlayStation Blog mitteilte, hat das Unternehmen mit der Erprobung des Cloud-Streamings von PlayStation 5-Spielen begonnen. Eine solche Funktion werde jetzt für "unterstützte" PS5-Spiele aus dem Besitz der Nutzer, aber auch für Titel aus dem Angebot von Probeversionen und Titel aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus getestet, erklärte Nick Maguire, Vice President für Global Services, Global Sales und Business Operations bei Sony Interactive Entertainment.Sobald die neue Funktion breit verfügbar gemacht werde, können die Spielefans die unterstützten PS5-Titel direkt auf ihrer PS5 nutzen - also direkt von Sonys Cloud-Servern per Streaming auf ihrer Konsole spielen, ohne die Spiele vorher herunterladen zu müssen. Mit der neuen Cloud-Streaming-Funktion wäre auch beim Streaming in Richtung anderer Endgeräte kein Download auf die PS5 mehr nötig. Voraussetzung ist immer, dass man über ein kostenpflichtiges PlayStation-Plus-Abonnement verfügt.Schon jetzt unterstützt Sony theoretisch das Streaming bestimmter PS5-Titel auf PCs und Macs sowie auf mobile Endgeräte mit Android oder iOS. Allerdings wird grundsätzlich eine PlayStation 5 als Host für das Herunterladen und Streaming von Spielen auf andere Endgeräte benötigt. Offen ist noch, ob auch die geplante Sony PlayStation "Project Q" Handheld-Streaming-Konsole das Cloud-Streaming unterstützen soll.Sony hatte erst vor wenigen Wochen eine Art mobile Spielkonsole mit 8-Zoll-Display angekündigt, bei der man nach eigenen Angaben zunächst nur das Streaming von Spielen von einer PlayStation 5 im gleichen WiFi-Netz ermöglichen will. Jedenfalls war dies die Ankündigung. Ob sich dies bis zu dem im November erwarteten Launch-Termin von "Project Q" noch ändern wird, bleibt abzuwarten.Hinweise auf Unterstützung für das Spiele-Streaming aus der Cloud rund um die PlayStation 5 gab es zuletzt immer wieder. Neben entsprechenden Ankündigungen des Managements waren auch Stellenanzeigen aufgetaucht, in denen davon die Rede ist, dass Sony Mitarbeiter für den Aufbau eines Cloud-Streaming-Angebots für Spiele sucht. Anscheinend nutzt Sony dabei die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services.Sony hofft, möglichst rasch eine breite Palette von Spielen über das neue Cloud-Streaming zugänglich machen zu können. Für Premium-Mitglieder von PlayStation Plus sei es wichtig, dass sie viele Spiele wie möglich auf diesem Weg genießen können. Noch steht Sony laut Maguire relativ am Anfang, will aber möglichst zeitnah über einen Termin für den Start des neuen Angebots informieren.