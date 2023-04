Ark 2: Spiel erneut verschoben - Release erst im nächsten Jahr

Die Entwickler von Ark 2 benötigen noch mehr Zeit, um das Spiel fertigstellen zu können. Der Release wurde auf Ende 2024 verschoben. Schon im letzten Jahr hatte es Verzögerungen gegeben. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde ein Remaster des ersten Teils angekündigt.

In einem Blog-Eintrag wurde mitgeteilt, dass Ark 2 nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst Ende 2024 veröffentlicht wird. Ursprünglich war der Start der Fortsetzung für 2022 geplant. Die Entwickler begründen die Entscheidung damit, dass es sich bei der verwendeten Unreal Engine 5 noch um eine neue Technologie handelt und das Team mehr Zeit braucht, um ein außergewöhnliches Ergebnis zu erzielen. Es sei daher auch nicht möglich, Abwärtskompatibilität in die neue Version einzubauen. Ark 2 soll weiterhin exklusiv für Xbox und PC erscheinen.Das Entwicklerstudio Wildcard betont, dass 2023 keine neuen Screenshots oder Gameplay-Videos zu Ark 2 mehr geteilt werden sollen. Die Community soll trotzdem in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Stand der Entwicklung informiert werden. Konkrete Inhalte werden dann Anfang des nächsten Jahres gezeigt. In welchem Monat Ark 2 im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, bleibt offen.Neben der schlechten Nachricht haben die Entwickler angekündigt, dass im August ein Remaster des ersten Teils erscheint. Der Titel hört auf den Namen "Ark: Survival Ascended" und wird für Xbox Series X/S, PC sowie PS5 veröffentlicht. Das Game basiert auf der Unreal Engine 5 und soll mit einer verbesserten Grafik punkten können. Für Xbox und PC kann das Spiel nur im Rahmen eines Bundles mit Ark 2 gekauft werden. Hiermit wird Ark 2 vorbestellt und ein Zugang zur Beta erworben.