Massig neue Inhalte: Die Lost Ark-Roadmap für April und Mai ist da

Nach diversen Leaks veröffentlichen Amazon Games und Smilegate die offizielle Lost Ark-Roadmap für die Monate April und Mai. Spieler können sich auf zwei neue Klassen, einen neuen Kontinent und voraussichtlich auch auf einen neuen Legion- und Wächter-Raid freuen.

Lost Ark: Übersicht der Content-Updates für April und Mai 2022

Neue Kampfkünstler-Klasse "Lanzenträgerin"

Neuer Kontinent Süd-Vern

Weitere Login-Belohnungen, In-Game-Events und Skins

Neue Krieger-Klasse "Zerstörer"

Wöchentliche "Trial Wächter Raids"

Legion-Raid "Valtan" Normal & Hard (Unverbindlich)

Wächter-Raid "Deskaluda" für Itemlevel 1415 (Unverbindlich)

Lost Ark: Mehr zur neuen Klasse "Lanzenträgerin"

Lost Ark: Mehr zur neuen Klasse "Zerstörer"

Amazon Games

Spielern des kürzlich erschienenen Amazon-MMO Lost Ark dürfte in den nächsten Monaten wohl kaum langweilig werden. Hatte man bereits in der letzten Wochen die Story-Erweiterung des Februar- und März-Updates erhalten, veröffentlicht das Unternehmen nun weitere Informationen und eine offizielle Roadmap. Bis in den Mai werden unter anderem neue Raids und zwei weitere Klassen eingeführt.Der März stand bekanntlich im Sinne der neuen Story-Episode "Kadan" samt Isteri, der Illusion Bamboo Island und dem lang erwarteten Abyss-Raid "Argos". Die Ankündigung der ersten PvP-Saison (Proving Grounds) für kompetitive Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe komplettierte das große Update. Im April folgt die Einführung der "Lanzenträgerin", einer Unterklasse des Kampfkünstlers. Im gleichen Atemzug erhalten Lost Ark-Spieler Zugriff auf den neuen Kontinent Süd-Vern. Neue Login-Belohnungen, In-Game-Events und Skins sollen ebenfalls folgen.Zu guter Letzt stellen die Entwickler für das Mai-Update den "Zerstörer" als neue Krieger-Unterklasse, den Wächter-Raid "Deskaluda" und den Legion-Raid "Valtan" (Normal & Schwer) in den Mittelpunkt. Letztere beiden sollen allerdings nur dann eingeführt werden, sollte das Voranschreiten der Spieler im selben Tempo wie bisher weitergehen. Amazon will verhindern, dass sich Spieler dazu genötigt fühlen für Lost Ark zu bezahlen, nur um den Zugang zu neuen Inhalten zu erhalten. Als Alternative sollen neue, wöchentliche "Trial Guardian Raids" ins Spiel integriert werden.Genaue Termine für die jeweiligen Updates und die damit verbundenen Wartungsarbeiten stehen bis jetzt noch nicht fest. Amazon will sich jedoch zeitnah zur Verfügbarkeit äußern und passende Patch Notes veröffentlichen. Eine neue Roadmap für den Sommer stellt man zudem nach Abschluss der Monate April und Mai in Aussicht."Die Lanzenträgerin praktiziert eine kunstvolle und tödliche Form der Kampfkunst und bahnt sich ihren Weg durch das Schlachtfeld, indem sie Angriffe mit ihrem Speer und ihrer Gleve miteinander verbindet. Die Lanzenträgerin verfügt über zwei verschiedene Fertigkeiten, zwischen denen gewechselt werden kann - Fokus und Sturm - wobei jede Haltung und Fertigkeit durch eine ihrer beiden Waffen ausgeführt wird.""Wir haben bereits über die katastrophale Wirkung von Kriegern auf dem Schlachtfeld gesprochen, aber nichts verkörpert dies besser als der hammerschwingende Zerstörer. Ihre Hammerangriffe sind so verheerend, dass Zerstörer die Schwerkraft nach ihrem Willen biegen können - sie verlangsamen, schleudern, schieben und ziehen ihre Feinde - was auch immer nötig ist, um sie ohne jeden Zweifel zu vernichten."