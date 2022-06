Neuer Trailer zu Ark 2: Das Dino-Spiel verschiebt sich nach hinten

Das Dino-Survival-Abenteuer Ark 2 hat einen neuen Trailer erhalten: Dieser zeigt zwar keine Spielszenen, dafür aber zumindest, wie Action-Star Vin Diesel auf einem T-Rex reitet - gerendert mit der Unreal Engine 5. Zum Release des Spiels gibt es ebenfalls Neuigkeiten.In Ark 2 schlüpfen Spieler in die Rolle des Kriegers Santiago (dargestellt von Vin Diesel), der in einer Welt voller gefräßiger Dinosaurier nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Tochter Meeka beschützen muss. Gespielt wird nun nur noch in der Third-Person-Perspektive, wobei die Entwickler zusätzliche und optimierte Bewegungsmechaniken versprechen. Verbesserungen gibt es ebenso beim Kampfsystem und natürlich auch der Grafik, welche nun auf der Unreal Engine 5 basiert und etwa realistische Tag-Nacht-Wechsel und Wettereffekte bieten soll.Wer gehofft hat, Ark 2 erscheint noch in diesem Jahr, wird allerdings enttäuscht: Die Entwickler haben den Release des Spiels nämlich in das Jahr 2023 (im Early Access) auf dem PC und der Xbox Series X/S verschoben. Wer den Vorgänger noch nicht gespielt hat, kann diesen übrigens noch bis zum 19. Juni 2022 kostenlos zu seinem Steam-Account hinzufügen und dann für immer behalten.