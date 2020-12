Ark 2 - Vin Diesel kämpft im Ankündigungstrailer gegen einen T-Rex

Es war eine der größeren Überraschungen der Game Awards 2020: Das Studio Wildcard kündigte mit Ark 2 einen direkten Nachfolger zu Ark: Survival Evolved an. Gezeigt wurde ein durchaus sehenswerter Trailer, in dem der Hollywood-Star Vin Diesel die Hauptrolle spielt.Das knapp viereinhalb Minuten lange Video zeigt durchgehend In-Engine-Grafik mit Echt­zeit-Raytracing, auch wenn wir noch kein echtes Gameplay-Material zu sehen bekommen. Im Mittelpunkt der Sequenz steht Santiago Da Costa, dem der Schauspieler Vin Diesel sein Gesicht leiht. Dieser kämpft als Anführer einer Gruppe gegen einen verfeindeten Stamm be­kommt es kurz darauf noch mit einem recht hungrigen T-Rex zu tun.Wie das Ende des Videos verrät, wird auch in der Fortsetzung wieder die Kombination aus prähistorischem Setting und futuristischer Technik eine große Rolle spielen. Die Entwickler versprechen eine Sandbox-Survival-Erfahrung der nächsten Generation, sodass die all­ge­mei­ne Ausrichtung des Spiels wohl seinem Vorgänger folgen dürfte.Mit einer Veröffentlichung von Ark 2 ist sobald aber noch nicht zu rechnen, da die Entwickler das Spiel derzeit auf das Jahr 2022 datieren. Dann soll es für den PC und die Xbox Series X erscheinen. Bei der Veranstaltung wurde außerdem eine Animationsserie angekündigt, welche die Geschichte von Ark ebenfalls aufgreifen wird.