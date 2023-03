Jetzt verfügbar: Microsoft startet mit neuem Teams in eine "neue Ära"

Microsoft eine von Grund auf neu entwickelte Version von Teams vorgestellt, die per Public Preview sofort genutzt werden kann. Die "neue Ära" soll mit mehr Geschwindigkeit, Leistung, Flexibilität und Intelligenz eingeläutet werden. Wir stellen die neuen Features vor.

Deutlich flotter

App bis zu 2X schneller starten

Bis zu 2X schnellerer Zutritt in Meetings

Bis zu 1,7-mal schnelleres Wechseln zwischen Chats/Kanälen

Bis zu 50 % weniger Speicherbedarf

Bis zu 70 % weniger Festplattenplatz

Endlich einfacher

Flexiblere Konten

Auch noch schlauer

Das ist erst der Anfang

Zunächst für alle, die das neue Teams beziehen wollen: im Rahmen des "Microsoft Teams Public Preview" genannten Vorschauprogramms ist der Zugang für private Nutzer ab sofort möglich, bei Nutzung in Unternehmen muss erst eine Freigabe durch Administratoren erfolgen - die werden gesondert in einem Blogbeitrag über nötige Schritte informiert. Praktisch: Nach dem Update macht ein prominent platzierter Schalter den Wechsel zwischen altem und neuem Teams sehr einfach. "Wir streben an, im Laufe des Jahres das neue Teams allgemein verfügbar zu machen", so die Entwickler heute.Die Entwickler setzten ein Ausrufezeichen hinter die großen Erfolge beim Ressourcenmanagement. Bei 50 Prozent weniger Speicherplatzbedarf soll das neue Teams trotzdem bis zu zweimal schneller laufen - beispielsweise beim Start der App oder Beitritt zu einem Meeting. Dafür war eine runderneuerte App nötig, bei der Daten-, Netzwerk-, Chat- und Videoarchitektur auf Geschwindigkeit und Leistung optimiert wurde. Hier verspricht Microsoft aber, dass die Optimierung "noch lange nicht abgeschlossen" ist.Anpassungen an der Oberfläche sollen dafür sorgen, dass Teams grundsätzlich leichter zu nutzen ist. Microsofts Design-Team geht dabei in einem sehr ausführlichen Blogpost auf alle Anpassungen ein. Im Zentrum der Anpassung steht eine deutlich vereinfachte Channel-Ansicht, die Nutzung von Motion Design und deutlich erweiterte Personalisierungs-Optionen.Für Nutzer, die über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten, bringt das neue Teams lange erhoffte Anpassungen. War bisher die Nutzung verschiedener Tenants und Konten nur mit komplizierter An- und Abmeldung möglich, regelt man die Nutzung über mehrere Konten hinweg neu. Dank eines Updates der Synchronisierungs- und Benachrichtigungssysteme können Nutzer jetzt bei all ihren Konten angemeldet bleiben und erhalten übergreifend Benachrichtigungen.Das neue Team soll für Microsoft auch die Basis für eine Vielzahl von KI-Lösungen sein. Angekündigt sind hier bereits eine Funktion zur intelligenten Zusammenfassung verpasster Meeting-Inhalte und Copilot für Microsoft Teams. Hier spricht Microsoft ab nur Allgemein von vielen weiteren Funktionen, die in Planung oder Entwicklung sind.Microsoft betont mit Nachdruck, dass man mit der Arbeit an dem neuen Teams erst begonnen habe. Insgesamt bringt das Update demnach über 50 Anpassungen, die in einem sehr ausführlichen Artikel in der Techcommunity (nur in Englisch) noch genauer besprochen werden.