Teams Premium startet, Microsoft gibt den monatlichen Preis bekannt

Microsoft feiert mit Teams große Erfolge, die Kommunikationslösung ist nun auch in einer speziellen Premium-Variante zu haben. Diese richtet sich an Geschäftskunden, war aber bisher nur als Preview zu bekommen. Nun ist Premium aber allgemein verfügbar.

Viele praktische KI-Funktionen

Zusammenfassung Microsoft Teams Premium für alle verfügbar, KI-Unterstützung inklusive

GPT-3.5 von OpenAI

Live-Übersetzung, automatische Notizen, Wasserzeichen, Aufzeichnungsbegrenzung

Personalisierte Highlights, Zeitleistenmarkierungen, verschiedene Meeting-Features

Einführungspreis 7$/Monat bis 30. Juni, danach 10$/Monat

Seit dem gestrigen 1. Februar 2023 ist Microsoft Teams Premium für alle zu bekommen, der Redmonder Konzern hat die erweiterte Kommunikations-Software in einem Beitrag noch einmal näher vorgestellt und auch mitgeteilt, was sich im Vergleich zum "soften" Launch (in Form einer Preview) neu getan hat bzw. was Teams Premium weiterhin bietet.Laut dem Blogbeitrag heißt es: "Teams Premium basiert auf der vertrauten, umfassenden Zusammenarbeit von Microsoft Teams und bietet die neuesten Technologien, einschließlich Large Language Models, die auf GPT-3.5 von OpenAI basieren, um Meetings intelligenter, personalisierter und geschützter zu gestalten - egal, ob es sich um Einzelgespräche, große Meetings, virtuelle Termine oder Webinare handelt."Mit "KI-Unterstützung" lässt sich Teams Premium im Wesentlichen auch am einfachsten bzw. schnellsten zusammenfassen, denn automatisierte Helfer erleichtern den Nutzern den Arbeitsalltag, darunter mit live übersetzten Untertiteln, automatisch erstellten Besprechungsnotizen, empfohlenen Aufgaben und personalisierten Highlights. Weitere Funktionen sind das Setzen von Wasserzeichen, die Begrenzung der Aufzeichnungsmöglichkeiten, personalisierte Zeitleistenmarkierungen sowie jene für Redner und diverse Features, die das Durchführen von Meetings erleichtern sollen.Microsoft setzt bei Teams Premium verstärkt auf GPT-3.5 ("Generative Pre-trained Transformer 3"), das ist die aktuelle Version des KI-Modells von OpenAI. Das ist keine große Überraschung, denn Microsoft hat erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass man mehrere Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen steckt Mit dem offiziellen Start von Teams Premium ist nun auch bekannt, wie viel dieser Zusatzdienst kostet: Zum Start ist der Service für sieben Dollar pro Person und Monat zu haben, dieses Einführungsangebot gilt aber nur bis zum 30. Juni, danach kostet Premium monatlich zehn Dollar.