Microsoft schaltet bisheriges kostenloses Teams ab - aber keine Panik

Keine Panik: Das ist stets das Motto, wenn es um Software-Umstellungen geht. Denn seit einer Weile bekommen Nutzer von Microsoft Teams Nachrichten, die sie auf die heutige Abschaltung der kostenlosen Version aufmerksam machen. Das bedeutet kein Ende des kostenlosen Teams.

Microsoft macht es ganz nach Microsoft-Art

Zusammenfassung Microsoft Teams Classic wird ab 12.04.2023 nicht mehr angeboten.

Nutzer können jedoch auf Microsoft Teams Free wechseln.

Daten werden nicht übertragen, können aber bis zum 12.04.2023 gesichert werden.

Microsoft Teams Free ist kostenlos nutzbar.

Microsoft hat unterschiedliche Versionen des Programms, die Verwirrung stiften.

Microsoft hat sich und seinen Kunden diese Verwirrung selbst eingebrockt, denn man hat - wie schon einst bei OneNote - unterschiedliche Versionen eines Programms, das quasi in einer Version A und Version B zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass die Hinweis-Mail einigermaßen verwirrend ist, weil die Redmonder zunächst nur die kostenpflichtige Version von Teams ansprechen und erst etwas später verraten, dass es auch weiterhin eine kostenlose Fassung der Kommunikationssoftware gibt.So hieß es in der Mail zunächst: "In (...) wird Microsoft Teams kostenlos (klassisch) eingestellt. Wenn Sie sich nach dem 12.04.2023 weiterhin anmelden und Zugriff auf Ihre Chats, Dateien, geplanten Besprechungen und anderen Daten behalten möchten, müssen Sie das Upgrade auf eine kostenpflichtige Version von Teams durchführen."Das hat sicherlich für so manchen Schockmoment gesorgt, allerdings heißt es bereits im nächsten Absatz: "Wenn Sie weiterhin eine kostenlose Version von Teams nutzen möchten, können Sie sich für das neue kostenlose Teams registrieren."Dabei müssen die von Microsoft Teams Classic auf Microsoft Teams Free (so die im Englischen etwas weniger verwirrenden Namen) wechselnden Nutzer allerdings bedenken, dass die bisherigen Daten nicht übertragen werden. Microsoft: "Sie können jedoch die Dateien in Ihrem derzeitigen Konto aufrufen und an einem anderen Ort speichern. Diese Möglichkeit steht Ihnen bis zu folgendem Datum offen: 12.04.2023." Wer seine Daten also sichern will, hat dafür noch heute Zeit.Dabei darf und muss man sich dennoch die Frage stellen, wie konsequent Microsoft die Abschaltung durchziehen wird. Denn offiziell ist ab morgen Microsoft Teams Classic nicht mehr verfügbar, es würde uns aber nicht wundern, wenn die Software bzw. die Daten dort "inoffiziell" noch eine Weile erreichbar sind. Denn wie Dr. Windows hinweist, schreibt Microsoft selbst, dass das alte kostenlose Microsoft Teams ab morgen "nicht mehr angeboten" wird - nicht mehr, nicht weniger.