Teams-Nutzer können bald auch Offline-Meetings erstellen

Microsoft wird es den Nutzern der Kommunikationsplattform Teams bald auch ermöglichen, Offline-Meetings aus der App für Windows und MacOS heraus zu erstellen. Wann genau die in Entwicklung befindliche Funktion bereitgestellt wird, sagte man noch nicht.

Termin noch nicht fest

Zusammenfassung Microsoft ermöglicht, Offline-Meetings aus der Teams-App zu erstellen.

Bislang mussten Nutzer zu Outlook wechseln, um Offline-Treffen zu organisieren.

Ein Schalter ermöglicht, Einträge "Offline" zu schalten.

Einführung der Offline-Meeting-Funktion ist für Mai geplant.

Unterstützung der 3x3-Gitteransicht als Standardeinstellung im Web.

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent

Bisher lassen sich in Teams ausschließlich Termine für Online-Meetings organisieren. Hierzu werden dann andere Nutzer eingeladen, sie bekommen Datum und Uhrzeit mitgeteilt und erhalten einen Link, der zur passenden Zeit in die richtige Videokonferenz führt. Wer allerdings Offline-Treffen mit Kollegen des Teams oder anderen Usern organisieren will, muss dafür beispielsweise zu Outlook wechseln.Das soll bald aber nicht mehr nötig sein. Die Terminübersicht bekommt dafür einen Schalter, mit dem sich ein Eintrag auf "Offline" schalten lässt. Betätigt man diesen, wird Teams nicht automatisch einen Online-Meeting-Link generieren. Diese Termine werden dann auch keine Chat-Threads oder andere Online-Funktionen enthalten, teilte Microsoft mit.Laut der Microsoft 365-Roadmap-Seite plant Microsoft, die Offline-Meeting-Funktion für Teams im Mai einzuführen. Der Zeitplan für die Veröffentlichung ist jedoch vorläufig und nicht in Stein gemeißelt. Sollte etwas nicht funktionieren, werden die Entwickler die Einführung verschieben. Genaueres dürfte hier in den kommenden Wochen zu erwarten sein.Außerdem ist es erwähnenswert, dass Microsoft für Mai eine weitere neue Funktion für Teams angekündigt hat: Die Unterstützung der 3x3-Gitteransicht als Standardeinstellung im Web. Dies geht auf entsprechende Wünsche der Nutzer zurück. Hier zeigt sich, dass Microsoft die Teams-Plattform längst nicht mehr als nützliche Erweiterung seiner anderen Office-Produkte betrachtet, sondern ihr einen zentralen Stellenwert in der Produktstrategie einräumt.