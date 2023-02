Microsoft Teams: Neue Version schont Speicher & CPU, Preview im März

Microsoft will in Kürze eine neue Version seiner Gruppenkommunikationslösung Teams vorstellen, die vollständig neu entwickelt wurde, um die Systemressourcen von PCs und Laptops deutlich mehr zu schonen. Eine Preview von Teams 2.x soll im März starten, heißt es.

50% weniger Speicherbedarf

Zusammenfassung Teams mit neuer Version: 50% weniger Speicher & CPU-Belastung

Neue Version basiert auf WebView2-Technologie & React

Preview ab März 2023 verfügbar, alte Version optional wählbar

Neue Version soll Performance-Probleme lösen & Akkulaufzeit schonen

Arbeiten an Teams 2.0/2.1 schon seit Jahren im Gange

Neuerungen teilweise bereits in Windows 11 umgesetzt

Teams wegen Performance-Problemen kritisiert

Wie das US-Magazin The Verge berichtet, hat Microsoft in jüngster Vergangenheit begonnen, intern die neue Version 2.0 bzw. 2.1 von Teams zu testen. Derzeit probieren diverse interne Tester des Softwarekonzerns die neue Version aus, bevor im März 2023 eine Preview-Version auch für die Öffentlichkeit angeboten werden soll.Angeblich laufen die Arbeiten an der neuen Version von Microsoft Teams schon seit Jahren. Die neue Ausgabe soll rund 50 Prozent weniger Speicher benötigen und die CPU weniger belasten, sodass die Akkulaufzeit von Laptops stärker geschont wird. Ein Teil der Neuerungen soll bereits in der für Endkunden vorgesehenen Version von Teams in Windows 11 umgesetzt worden sein.Firmenkunden nutzen jedoch noch den alten Teams-Client, weil für die Überarbeitung viel Aufwand nötig war. Mit der neuen Ausgabe stellt Microsoft die Basis von Teams auf die WebView2-Technologie um, nachdem man bisher auf das Electron Framework setzt. Ferner soll mit Teams 2.0 bzw. 2.1 auch auf React als JavaScript-Bibliothek umgestellt werden, wodurch sich laut dem Bericht einige weitere Verbesserungen bezüglich der Benutzeroberfläche für Teams-User umsetzen lassen sollen.Teams wird bisher immer wieder wegen einer teilweise mangelnden Performance kritisiert, gerade wenn die als Basis verwendete Hardware etwas älter ist. Durch die neue Version sollte der Client deutlich schneller laden und sich während der Nutzung reaktionsfreudiger anfühlen, heißt es. Die neue Preview soll ab März verfügbar sein, wobei die Nutzer dann immer noch die Option haben werden, bei Bedarf durch das Umlegen eines Schalters auf die alte Ausgabe zurückzuwechseln.