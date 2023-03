Lindner bringt Steuervergünstigung für E-Fuel-Autos ins Spiel

In der Debatte um E-Fuels kommt Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt mit überraschenden Plänen um die Ecke: Er kündigte eine Reform der Kfz-Steuer an, damit E-Fuel-Fahrzeuge niedriger besteuert werden als Benziner oder Diesel.

E-Fuel-Vorteil bei Kfz- und Energiesteuer

Modifiziertes Verbrenner-Aus

Zusammenfassung Lindner will E-Fuels günstiger besteuern als fossile Kraftstoffe.

Er möchte ein Konzept vorlegen, um Kfz-Steuer anzupassen.

Kritik an Lindners Vorschlag, noch bevor es konkret wird.

Lindner: "Es wird noch dauern, bis E-Fuels im Tank haben".

Lindner: "Wichtige Planungsgröße für Menschen und Wirtschaft".

Lindner hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa (via Tagesschau ) schon Pläne für Steuervergünstigungen für E-Fuel-Fahrzeuge in der Schublade. Konkret wurde aber bisher nichts dazu veröffentlicht.Nun prescht der Bundesfinanzminister voran: "Wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung von der Kraftfahrzeugsteuer bis zur Energiesteuer angepasst werden." Geplant sei von ihm, dass das Finanzministerium dazu ein Konzept vorlegen werde. "Es wird noch dauern, bis wir solche Fahrzeuge auf der Straße sehen und E-Fuels im Tank haben", so Lindner. "Aber für die Menschen und die Wirtschaft wird es eine wichtige Planungsgröße sein, dass die E-Fuels günstiger besteuert werden als fossile Kraftstoffe." Für diesen Vorschlag erntet Lindner bereits Kritik, noch bevor es konkret wird.Die Bundesregierung hat sich gerade erst auf einen Kompromiss mit der EU-Kommission eingelassen. Dieser Kompromiss sieht vor, dass man auch nach dem Jahr 2035 noch Neuwagen zulassen kann, die nicht mit Strom oder Wasserstoff betrieben werden - solang diese dann mit klimaneutralem Kraftstoff betankt werden.Damit dieser Kompromiss keine Totgeburt ist, sollen nun Anreize für Wirtschaft und Verbraucher kommen, die E-Fuels auch zu nutzen.