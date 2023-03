Der Pay-TV- und Strea­ming-An­bie­ter Sky tauscht bei Vodafone Kabel-Kunden, die noch keinen Receiver nutzen, seit geraumer Zeit die Hardware aus. Laut Sky ist es eine Sicherheitsmaßnahme - es geht aber wohl auch um Schwarzgucker.

Das meldet das Online-Magazin Teltarif . Sky will vermehrt gegen Piraterie im Kabel­netz vorgehen, heißt es. Das Problem dabei ist, dass viele Kabel-Kunden das Sky-Angebot nicht mit einem Sky-Q-Receiver, sondern mit eigener Hard­ware empfangen möchten.Sky hatte schon vor rund zwei Jahren die Auslieferung von CI+-Modulen gestoppt , mit denen Nutzer belie­bige Satel­liten- beziehungsweise Kabel-Receiver für den Sky-Empfang umrüsten konnten. Nun verschickt Vodafone neue Smartcards.Aktuell schreibt Vodafone Kunden an, dass ein Austausch von CI+ Modulen und Smartcards gegen Sky-Receiver nötig wird . Hintergrund seien Änderungen an der Sicherheit, die ältere Hardware - konkret CI+ Module und Smartcards - nicht erfüllen würden. Der Austausch ist kostenlos und nötig, wenn Kabel-Kunden weiterhin wie gehabt Sky schauen wollen.Wer den Austausch nicht vornimmt, wird beim Empfang Probleme bekommen: Die Nutzung der alten Vodafone-Smartcards und deren Verwendung ohne Receiver über CI+ hat laut Schreiben zur Folge, dass die Sky-Programme nicht mehr empfangbar sind.Das Schreiben macht also klar, dass der Umstieg nötig wird und dass der Empfang ohne Receiver nicht weiter funktioniert. Eine Frist für den Umtausch wurde aber nicht genannt. Vodafone fordert zudem die alten Smartcards zurück. Für Kunden ist der gesamte Austausch kostenlos.Laut Teltarif bedeutet der Punkt "Sicherheit" nicht zwingend mehr Sicherheit für den Endverbraucher, sondern für die Anbieter: "Der Wechsel auf einen aktu­ellen Voda­fone- oder Sky-Receiver sei erfor­der­lich, damit wolle der Konzern unter anderem Pira­terie vorbeugen." Pay-TV-Piraterie und Schwarzgucker seien durch veraltete, manipulierbare Hardware ein finanzielles Problem für die Anbieter. Dabei werden geschätzte Schäden in Höhe von mehreren Millionen Euro genannt.Übrigens: Wer Satelliten-Empfang mit CI+ Modul und Smartcard nutzt, wird nicht zum Austausch gezwungen. Sky rät aber auch Satelliten-Nutzern, einen Wechsel auf den neuesten technischen Stand vorzunehmen, also einen neuen Sky-Receiver anzuschaffen."Es ist grundsätzlich unser Anspruch, unseren Kunden jederzeit die neueste und sicherste Technologie anzubieten, die einerseits alle Standards erfüllt und gleichzeitig zu unserem sich kontinuierlich verändernden Programm- und Produktangebot passt. Das ist mit CI+ nicht möglich und deswegen empfehlen wir unseren Kunden schon seit geraumer Zeit einen Wechsel zu Sky Q."