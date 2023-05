Kauf oder Fusion: ProSiebenSat.1 an Sky Deutschland interessiert

Es gibt wieder neue Details über die Verkaufsgespräche für Sky Deutschland. Laut Insider-Informationen erhofft die ProSiebenSat.1-Gruppe, den Zuschlag für den Streaminganbieter zu bekommen. Die zuvor mit im Gespräch gewesenen Interessen seien abgesprungen.

Verhandlungen stehen ganz am Anfang

Netflix-, DAZN- und Fußball-Pakete im Überblick

Zusammenfassung ProSiebenSat.1 und Sky denken über Zusammenlegung ihrer Geschäfte nach.

Sky bietet Bonus, falls ProSiebenSat.1 zuschlägt.

Bei der Übernahme könnte es sich um eine Fusion oder Verkauf handeln.

Comcast versucht seit Monaten, Sky Deutschland abzustoßen.

Sky Deutschland wurde vor 5 Jahren von Comcast übernommen.

ProSiebenSat.1 möchte mehr Vielfalt schaffen und attraktiver werden.

Es gibt keine Stellungnahme von Sky, ProSiebenSat.1 oder Comcast.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf ihre vorliegende exklusive Informationen. Die Quelle soll direkt mit dem möglichen Verkauf von Sky Deutschland an ProSiebenSat.1 durch Comcast sein.Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 und der Pay-TV-Anbieter Sky haben demnach jetzt erneut die Gespräche über eine Zusammenlegung ihrer Geschäfte in Deutschland aufgenommen. Mit dem Zukauf von Sky wünscht sich der Medienkonzern mehr Vielfalt zu schaffen und sein Angebot attraktiv für Kunden von Online-Streaming-Anbietern wie Netflix aufzustellen.Die Gespräche befinden sich laut Reuters noch in einem frühen Stadium. Man könne daher noch nicht sagen, in welche Richtung sich die Gespräche entwickeln werden.Derzeit steht noch nicht einmal eine Entscheidung über die Art der Übernahme - es könnte sich auch um eine Fusion handeln. Eine der Quellen erklärte der Nachrichtenagentur, das vieles dafür spreche, dass ProSiebenSat.1 nur einige Teile des Sky-Geschäfts übernehmen wird. "Im Rahmen einer möglichen Transaktion würde Sky Hunderte von Millionen Euro zahlen, um seine Aktivitäten in Deutschland an Prosiebensat.1 zu verkaufen", bestätigten die Quellen. Sky bietet damit einen Bonus an, falls das deutsche Unternehmen zuschlägt.ProSiebenSat.1 lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, ebenso kam keine Reaktion von Sky oder Comcast zu dem Thema. Comcast versucht seit Monaten, Sky Deutschland abzustoßen.Sollte der Deal zustande kommen, könnte er zwar jetzt einen Verlust für Comcast bedeuten, dennoch will man nicht auf dem Anbieter sitzen bleiben. Sky Deutschland wurde vor rund fünf Jahren von Comcast als Teil einer 40 Milliarden Dollar schweren Übernahme des europäischen Pay-TV-Senders Sky übernommen.