Microsoft startet angekündigte Einbindung von Adobe Acrobat in Edge

Microsoft beginnt nun mit der neuen Einbindung der Adobe Acrobat PDF-Engine im Webbrowser Edge. Angekündigt wurde der Wechsel weg von der Microsoft Legacy-Engine erst Anfang Februar , nun starten die Änderungen.

Übersicht Zu den Bezahl-Optionen gehört die Möglichkeit, Text und Bilder zu bearbeiten, PDFs in andere Dateiformate zu konvertieren und Dateien zu kombinieren. Nutzer müssen dafür ein Acrobat-Abonnement erwerben, das den Zugriff auf diese Funktionen überall ermöglicht, also nicht nur in Edge über eine Browser-Erweiterung, sondern auch in der Adobe-App. Nutzer von Microsoft Edge mit einem bestehenden Adobe Acrobat-Abonnement können die Acrobat-Erweiterung innerhalb von Edge ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Microsoft verspricht Edge-Anwendern damit eine vollkommen neue Nutzererfahrung für digitale Dokumente direkt im Webbrowser. Dazu wird jetzt ein Update im regulären "Stable"-Channel von Microsoft Edge verteilt. Die Versionsnummer 111.0.1661.44 ermöglicht demnach den ersten Nutzern, die neue PDF-Engine zu aktivieren. Das funktioniert derzeit nur mit Administratorenrechten.In den Release-Notes erklärt das Edge-Team die Änderungen wie folgt:NewPDFReaderEnabled - In Microsoft Edge integrierter PDF-Reader von Adobe Acrobat aktiviert.Was der neue PDF-Reader dann noch mehr kann als bisher, haben wir am Ende des Beitrags in einer Übersicht zusammengefasst. Im Rahmen der Partnerschaft mit Adobe werden alle bisher angebotenen PDF-Funktionen in Edge übernommen und ergänzt. Einige Extras werden aber nur gegen Bezahlung angeboten.Anders als bei anderen Neuerungen, die Microsoft laut eigenen Angaben meist innerhalb von wenigen Tagen an alle Nutzer freigibt, wird es bei der neuen PDF-Engine länger dauern. Microsoft hatte angekündigt, die Verteilung in Schüben zu starten und bis September abzuschließen.