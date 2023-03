Akamai wehrt die bisher größte bekannte DDoS-Attacke für Asien ab

Der Online-Diensteanbieter Akamai hat sich jetzt zu dem vermutlich bisher größten Distributed-Denial-of-Service-Angriff auf Kunden in der Region Asia-Pazifik geäußert. Akamai konnte den Angriff abwehren, warnt nun aber vor einer ständig anwachsenden Intensität der Angriffe.

Probleme mit steigender Intensität der Angriffe

Zusammenfassung Akamai meldet größten DDoS-Angriff auf Kunden in Asia-Pazifik-Raum.

Spitzenwerte von 900,1 Gbit/s und 158,2 Mio. Paketen/s erreicht.

DDoS-Angriffe machen großen Anteil an Attacken auf Unternehmensnetzwerke aus.

Scrubbing-Netzwerk ermöglicht Abwehr der Attacken ohne Beeinträchtigung.

DDoS-Vorfälle nehmen zu, Ziel: Chaos in Netzwerken.

Microsoft meldete 2022 größte Attacke mit 3,47 Terabit/s.

Akamai warnt vor ständig anwachsender Intensität der Angriffe.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Der größte Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS), den Unternehmen in der Region Südostasien bislang erlebt haben, ereignete sich Ende Februar und traf einen Prolexic-Kunden im asiatisch-pazifischen Raum. Prolexic ist ein Schutz-Angebot von Akamai unter anderem gegen DDoS-Angriffe, das Angriffsmuster schnell aufspüren und daher frühzeitig gegenwirken kann.Nach den rekordverdächtigen Angriffen auf Europa im letzten Jahr verändert und verschärft sich die DDoS-Bedrohungslandschaft immer mehr, meldet Akamai daher jetzt in einem Bericht über den Angriff. Der Angriffsverkehr erreichte laut dem Akamai-Bericht Spitzenwerte von 900,1 Gigabit pro Sekunde und 158,2 Millionen Pakete pro Sekunde.DDoS-Angriffe machen noch immer einen großen Anteil der Attacken auf Unternehmensnetzwerke und deren Angebote aus, obwohl die Sicherungsmechanismen immer besser gegen solche Angriffe wirken.Das ist zwar noch bei Weitem nicht die größte jeweils registrierte Attacke der Art - die war Anfang des Jahres 2022 von Microsoft gemeldet worden und hatte eine Anfragengröße von 3,47 Terabit pro Sekunde . Akamai erklärte zudem, dass gegen die DDoS-Angriffe ein sogenanntes Scrubbing-Netzwerk eingesetzt wurde. Diese Netzwerke dienen zur Umleitung auch bei laufenden Attacken und dienen im Grunde der "Bereinigung" des Datenverkehrs. Durch das Scrubbing-Netzwerk war es möglich, die gewaltige Attacke abzuwehren, ohne das es gleichzeitig zu. Beeinträchtigungen kam.DDoS-Vorfälle sind in den letzten Monaten wieder vermehrt aufgetreten und einer steigenden Intensität. Das Ziel ist dabei vor allem Chaos in den Netzwerken zu stiften, da die mit Abfragen lahmgelegten Dienste nicht ihren regulären Nutzern zur Verfügung stehen.