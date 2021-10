Microsoft wehrt bisher größte DDoS-Attacke mit 2,4 Terabyte/s ab

Microsoft hat nach eigenen Angaben die bisher größte jemals aufgezeichnete Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Attacke abgewehrt. Wie der Softwarekonzern mitteilte, wurde die Cloud-Plattform Azure mit bis zu 2,4 Terabyte pro Sekunde angegriffen.

Microsoft kann Attacken mit "zig Terabyte pro Sekunde abwehren"

Microsoft zufolge erfolgte der Angriff bereits im August, wobei man in den Nachmittagsstunden eines sonst normalen Tages über einen Zeitraum von rund 20 Minuten mehrere massive Traffic-Spitzen verzeichnete. Zu Beginn des Angriffs, der gegen einen bestimmten Azure-Kunden in Europa gerichtet war, wurde ein maximales Traffic-Volumen von 2,4 Terabyte pro Sekunde verzeichnet.Im weiteren Verlauf wurden zwei weitere Traffic-Spitzen in Höhe von jeweils 0,55 und 1,7 Terabyte pro Sekunde verzeichnet. Insgesamt übertraf der Angriff die bisher schwerste Attacke, die im letzten Jahr gegen den konkurrierenden Cloud-Hoster Amazon Web Services (AWS) durchgeführt wurde.Die jetzt erfolgte gigantische DDoS-Attacke gegen Microsoft und seinen Azure-Kunden ging nach Angaben des Unternehmens von rund 70.000 Quellen aus, die in den meisten Fällen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammten. Konkret nannte Microsoft Malaysia, Vietnam, Taiwan, Japan und China als Ursprungsländer des Angriffs, wobei einige der beteiligten Server auch aus den USA waren.Microsoft zufolge stieg die Zahl der DDoS-Attacken auf Azure im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich, allerdings fiel die bei den Angriffen im Schnitt verwendete Bandbreite deutlich auf "nur" 625 Megabyte pro Sekunde - bis zu dem Vorfall im August. Den Redmondern zufolge lag die maximale Bandbreite, mit der Azure im Jahr 2020 angegriffen wurde, bei knapp einem Terabyte pro Sekunde.DDoS-Attacken zielen darauf ab, bestimmte Server oder Rechenzentren mit einer für sie nicht zu bewältigenden Datenmenge oder Zahl von Anfragen in die Knie zu zwingen, so dass eine bestimmte Website oder ein Dienst nicht mehr erreichbar ist. Bei der jetzt von Microsoft abgewehrten Attacke blieb der von den Angreifern gewünschte Effekt aus, auch weil die Flood-Protection des Unternehmens in der Lage ist, Attacken mit Bandbreiten in Höhe von zig Terabyte pro Sekunde abzufangen.