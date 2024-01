Satya Nadella: KI-Gadget "R1" so bahnbrechend wie das erste iPhone

Vor kurzem hatte das junge Unternehmen Rabbit mit R1 ein KI-Gadget vorgestellt, das komplexe Aufgaben dank eines zentralen "Action Models" erledigen soll. Für Microsoft CEO Satya Nadella gab es seit dem ersten iPhone keine so beeindruckende Produktvorstellung.

Die Vorstellung des ersten iPhones gilt in der Techbranche als historischer Moment des Umbruchs. Wer also Vergleiche zu diesem Ereignis zieht, legt die Messlatte sehr hoch. In einem Gespräch mit Bloomberg hat Satya Nadella jetzt über künstliche Intelligenz und die Zukunft des Computers gesprochen. Ein junges Unternehmen und ein außergewöhnliches Gadget wecken bei dem Microsoft CEO dabei große Begeisterung.Wie Nadella laut Decrypt ausführt, war er von der Präsentation des jungen Unternehmens Rabbit und dem ersten Produkt R1 sehr beeindruckt. "Ich fand die Demo von Rabbit OS und dem Gerät fantastisch", sagte er gegenüber Bloomberg. "Ich denke, ich muss sagen, nach Jobs und der Einführung des iPhones, wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Präsentationen, die ich je gesehen habe." Größere Worte des Lobs lassen sich in der Techbranche kaum finden.Für Nadella gibt Rabbit mit seinem Ansatz einen Ausblick auf die Zukunft, wie sie auch vom Microsoft-CEO selbst vorausgesehen wird. R1 setzt auf sogenannte Agenten statt Apps, die nach dem entsprechenden Training prinzipiell jede Aufgabe übernehmen können, unter anderem, indem sie Benutzeroberflächen erkennen und mit ihnen interagieren."Meiner Meinung nach wird die Beziehung, die wir alle mit Computern haben, mit einem Agenten bestehen, der auf allen Computern zu finden sein wird", sagte er. "Ich denke, das wird die entscheidende Kategorie der nächsten Generation sein", so Nadella.Der Rabbit R1 arbeitet mit einem Large Language Model, das der Hersteller als "Large Action Model" bezeichnet. Die Idee: Die KI kann das Interface von Webseiten und Apps verstehen und als Schnittstelle zwischen dem Nutzer und Diensten fungieren.Viele Details waren bei der ersten Präsentation offen geblieben, das Gerät war aber trotzdem kurz nach der Vorstellung ausverkauft. Dabei half sicher auch der relativ geringe Preis von 199 US-Dollar und dass die Macher keine weiteren Abokosten verlangen.