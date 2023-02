Neue Tools: Google-Apps mit Magic Eraser und HDR-Effekt für Videos

Google One-Mitglieder auf Android , iOS und Pixel erhalten ab sofort Zugriff auf neue Funktionen für die Bildbearbeitung: Darunter ist der magische Radiergummi und weitere Bearbeitungsfunktionen auf Google Fotos, auch für Videos.

Nach langer Zeit endlich nicht mehr "Pixel-exklusiv"

"Erstens können alle Google Fotos-Nutzer jetzt Stile auf ein einzelnes Foto im Collage-Editor anwenden. Zweitens gibt es für Google One-Mitglieder und Pixel-Nutzer eine Reihe neuer Stile für den Collage-Editor, sodass Sie bei der Erstellung Ihrer Collagen mehr Designs zur Auswahl haben."

Zusammenfassung Google One-Mitglieder: neue Funktionen für Bild- & Videobearbeitung.

Magic Eraser: Fotos verbessern, unerwünschte Objekte mit Klick entfernen.

HDR-Effekt: Helligkeit & Kontrast anpassen, jetzt auch in Videos.

Kostenlose Testversion von Google Fotos für alle ab März.

Das meldet der Konzern in einer kurzen Ankündigung . Der neue Funktions-Umfang beim Bearbeiten von Fotos und Videos lässt sich sehen: So erhalten Google One-Mitglieder exklusive Collagenstile, einen HDR-Effekt für Videos und kostenlosen Versand für ihre Druckaufträge. Der HDR-Effekt dient vor allem dazu, Helligkeit und Kontrast anzupassen. Diese Funktion war bisher nur für Fotos verfügbar und ist nun auch auf Videos anwendbar.Der für die Apps neu gestartete Magic Eraser in den Apps kann Fotos verbessern, indem unerwünschte Objekte mit ein paar Klicks entfernt werden. Der Magic Eraser ist damit nun nicht mehr Pixel-exklusiv.Und schließlich können Google One-Mitglieder, die ihre Fotos in verschiedenen Größen ausdrucken lassen möchten, von einem kostenlosen Versand für ihre Bestellungen im Print Store in Kanada, Großbritannien, den USA und der Europäischen Union profitieren. Diese neuen Funktionen stehen allen Pixel-Nutzern und Google One-Mitgliedern in allen Tarifen zur Verfügung. Wer kein Google One-Abonnement hat, kann ab Anfang März mit einer kostenlosen Testversion von Google Fotos starten, um auf diese Funktionen zuzugreifen.Die verbesserten Google Fotos-Funktionen sind für Google One-Mitglieder in der Android- und iOS-App ab sofort verfügbar. Das gilt auch für den kostenlosen Versand bei Bestellungen im Print Store für Google One-Mitglieder.