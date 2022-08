Google-Technik liefert extrem gute Fotos bei kaum vorhandenem Licht

Bei guten Lichtverhältnissen ist es keine große Kunst, mit aktuellen Smartphones gute Fotos hinzubekommen. Wenn es aber dunkel wird, muss schon sehr viel Technologie zum Einsatz kommen, um das bekannte störende Rauschen halbwegs in den Griff zu bekommen.

MultiNerf: Extrem gutes Verfahren entfernt das Rauschen aus Fotos

Noch nicht am Markt

Das Problem kennt wohl jeder: Wenn zu wenig Licht vorhanden ist, entsteht auf dem Bild das sogenannte digitale Rauschen. Dieses resultiert daher, dass der Sensor mit seiner zugehörigen Elektronik die wenigen aufgefangenen Lichtteilchen noch irgendwie interpretieren will und die Ergebnisse dabei zunehmend weniger fein werden. Den Herstellern gelingt es allerdings immer besser, diesen Effekt mit aufwendigen KI-Algorithmen in der automatischen Nachbearbeitung herauszufiltern.Dem sind letztlich aber auch Grenzen gesetzt - so könnte man zumindest meinen. Denn letztlich lassen sich nicht vorhandene Detail-Informationen nur bedingt rekonstruieren. Entrauschte Bilder werden daher oft entweder unschärfer oder bekommen verfremdete Farbeffekte. Doch nun haben Informatiker Googles eine Technologie vorgestellt, die einen echten Durchbruch bei der Fotografie unter schlechten Lichtverhältnissen darstellt.Das Verfahren wird im Rahmen des Open-Source-Projekts MultiNerf vorangebracht. Die Algorithmen arbeiten dabei mit den Rohdaten des Bildsensors und schaffen es, mit neuesten KI-Techniken Bilder zu erzeugen, die so bisher kaum möglich schienen, wenn man Szenen mit extrem wenig vorhandenem Licht abbilden wollte.Aktuell handelt es sich hier aber noch um ein Forschungsprojekt und MultiNerf ist noch nicht in einem kommerziellen Produkt angekommen. Das dürfte sich schnell ändern, auch wenn noch unklar ist, wie dies aussehen wird. Grundsätzlich ist es natürlich denkbar, dass die Technologie direkt in die Bildverarbeitung von Smartphones integriert wird - das dürfte allerdings davon abhängen, wie hoch der Rechenaufwand hier noch ist und wie gut sich die Algorithmen auf der Hardware abbilden lassen, ohne dabei zu viel Strom zu verbrauchen.