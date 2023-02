Samsung Galaxy A34 & A54: Neue Bilder der Mittelklasse-Smartphones

Samsung bringt gegen Ende März die neuen Smartphones der Mittelklasse aus der Galaxy A-Serie auf den Markt. Das Galaxy A34 und das Galaxy A54 waren bereits mehrfach zu sehen, sodass die technischen Daten bekannt sind . Jetzt liegen weitere offizielle Marketing-Bilder vor.

Rahmen wird etwas breiter

Zusammenfassung Samsung bringt Ende März die neue Galaxy A-Serie auf den Markt.

Optisch angepasst an Design der teureren S-Serie, keine Kamera-Buckel mehr.

Galaxy A54: 6,4", 120 Hz, Exynos 1380, 8/128/256 GB, 50 MP.

Galaxy A34: 6,6", 120 Hz, MediaTek MT6877V, 6/8/128/256 GB, 48 MP.

Beide: 5000mAh Akku, IP67-Zertifizierung.

Samsung

Die Samsung Galaxy A-Serie soll sich wieder millionenfach verkaufen, schließlich sind die Mittelklasse-Smartphones noch vor der Galaxy-Serie der Stückzahlen-Treiber des koreanischen Elektronikriesen. Optisch passt Samsung die Geräte in diesem Jahr merklich dem Design der teureren S-Serie an, es wird also eine erheblich einfachere Gestaltung verwendet.Wie schon bei der Galaxy S23-Reihe verzichtet Samsung auch beim Galaxy A34 und Galaxy A54 auf sämtliche "Kamera-Buckel", sondern verwendet nur noch eine durchgehend flache Rückseite, aus der die Kameras jeweils einzeln leicht herausragen. Außerdem reduziert man die Zahl der Kameras auf der Rückseite auf nur noch drei Stück, nachdem zuvor oft noch ein meist sinnfreier vierter Sensor für Tiefeneffekte oder Makroaufnahmen an Bord war.An der Front fällt auf, dass Samsung die Rahmen um das Display etwas breiter werden lässt als beim Galaxy A33 und A53, zumindest bei der Darstellung auf den Marketing-Bildern. Inwiefern sich dies auch bei den echten Geräten zeigen wird, bleibt noch abzuwarten. Jedenfalls ist die Front des Galaxy A34 und A54 wieder vollkommen flach gehalten.Das A54 besitzt ein 6,4 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit Full-HD+-Auflösung und 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate, basiert auf dem neuen Exynos 1380 Octacore-SoC und kommt in Europa mit acht Gigabyte RAM sowie 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher mit MicroSD-Erweiterung daher. Die Hauptkamera bietet nun 50 Megapixel, während Samsung auch noch eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und eine 5-MP-Kamera verbaut. Vorne sitzt wieder eine 32-Megapixel-Kamera. Der Akku ist mit 5000mAh üppig dimensioniert und es gibt eine IP67-Zertifizierung.Das Galaxy A34 bietet sogar ein 6,6 Zoll großes SuperAMOLED-Panel mit maximal 120 Hertz und 1080p-Auflösung. Es kommt der MediaTek MT6877V Octacore-SoC in Verbindung mit sechs oder acht GB RAM, 128 oder 256 GB Flash-Speicher mit MicroSD-Option, eine 48-Megapixel-Hauptkamera, sowie zwei 8- und 5-Megapixel-Kameras und eine 13-Megapixel-Frontkamera zum Einsatz. Auch hier wird der Akku 5000mAh groß sein und es gibt ebenfalls eine IP67-Zertifizierung.