Galaxy A34 & A54: Samsung stellt neue Mittelklasse-Smarthones vor

Sowohl das Samsung Galaxy A34, als auch das Galaxy A54 sind nur als 5G-fähige Geräte verfügbar. Sie werden optisch mit frischen Farben und einer praktisch vollkommen flachen Rückseite der Optik der Galaxy S23-Serie angepasst, wobei auch hier nur die drei Kameras leicht aus dem Gehäuse ragen. Den Kamerabuckel der Vorgängerserien verschwindet.Technisch gibt es vor allem in Sachen CPU Veränderungen. Das Galaxy A34 bekommt jetzt den MediaTek Dimensity 1080 spendiert, bei dem es sich um einen achtkernigen Mittelklasse-SoC des taiwanischen Herstellers handelt, dessen zwei High-End-Cores bis zu 2,4 Gigahertz Taktrate erreichen.Beim Galaxy A54 steckt der erst vor einigen Wochen vorgestellte neue Samsung Exynos 1380 unter der Haube. Der Chip hat vier ARM Cortex-A78-Kerne mit bis zu 2,4 Gigahertz und vier stromsparende ARM Cortex-A55-Cores, die 2,0 GHZ erreichen. Er besitzt eine fünfkernige ARM Mali-G80 MP5 GPU und dürfte mit seinem integrierten 5G-Modem und Unterstützung für LPDDR5-RAM und UFS 3.1-Speicher genügend Leistung für die meisten Nutzer bieten.Beide neuen Galaxy-A-Modelle werden mit sechs oder gar acht Gigabyte RAM ausgeliefert, wobei das Galaxy A54 hierzulande sogar im Basismodell immer acht GB mitbringt. Der interne Speicher ist 128 oder 256 Gigabyte groß und kann mittels MicroSD-Speicherkarte bequem erweitert werden. Einen Kopfhöreranschluss sucht man bei beiden Geräten vergebens.Die Kameras wurden ebenfalls verändert. So besitzt das Galaxy A34 einen Hauptsensor mit 48 Megapixeln und F/1.8-Blende als Hauptsensor, die sogar einen optischen Bildstabilisator mitbringt. Hinzu kommen ein 8-MP-Sensor für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und eine 5-Megapixel-Kamera für Makro-Bilder. Auf der Front sitzt in einer tropfenförmigen Notch ein 13-Megapixel-Sensor.Das Galaxy A54 beeindruckt mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor, der eine F/1.8-Blende und ebenfalls einen optischen Bildstabilisator mitbringt. Außerdem wird eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und eine 5-MP-Cam für Makro-Aufnahmen verbaut, die jeweils eine F/2.2- bzw. F/2.4-Blende mitbringen. Die Frontkamera in ihrem Punch-Hole-Cutout löst mit 32 Megapixeln sehr hoch auf.Die SuperAMOLED-Displays sind unterschiedlich groß. Das Galaxy A34 bietet 6,6 Zoll und das Galaxy A54 6,4 Zoll. Beide Modelle lösen jeweils mit 2340x1080 Pixeln auf und bieten bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate für eine sehr flüssige Darstellung der Bildschirminhalte. Die Panels sind vollkommen flach gehalten und weisen im Vergleich zu den Vorgängermodellen wohl minimal breitere Ränder auf.Die Akkus der beiden neuen Massenmarkt-Smartphones von Samsung sind jeweils 5000mAh groß und können mittels 25-Watt-Netzteil schnell geladen werden. Ein Netzteil liegt allerdings wie inzwischen bei Samsung üblich nicht mehr bei. Beide Modelle laufen mit Android 13 und der neuen Samsung One UI 5.1 und sind nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifiziert.Ein interessantes Detail: das Samsung Galaxy A54 bietet erstmals auch Unterstützung für die Nutzung von eSIM, wobei die beiden Geräte natürlich auch wieder zwei NanoSIM-Slots mitbringen. Sie sind in einer Reihe von bunten Farben zu haben und können ab sofort vorbestellt werden. Beim Galaxy A54 wird je nach Land für Vorbesteller ein Bundle angeboten, bei dem sie die Galaxy Buds2 Wireless-Earbuds kostenlos dazu bekommen.Die Preise für Deutschland legen gegenüber den Vorgängern inflationsbedingt zu. Das Galaxy A34 kostet mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher mindestens 389 Euro. Für das Galaxy A54 mit acht GB RAM und 128 GB internem Speicher werden 489 Euro angesetzt. Wer auf 8/256GB aufsteigen will, muss 459 bzw. 539 Euro für die Geräte hinblättern. Die Verfügbarkeit wird ab dem 2. April 2023 gegeben sein.