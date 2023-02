Galaxy Book 3 (Pro): Neue Samsung-Laptops mit Gratis-SSD sind da

Samsung ist nicht nur bekannt für seine Smartphones, sondern punktet zugleich mit der Galaxy Book 3-Familie. Die vielseitigen Laptops mit Intel und Nvidia RTX-Technik sind jetzt bei Media Markt erhältlich, die ein verlockendes Angebot mit Gratis-SSDs auffahren.

Beim südkoreanischen Hersteller feiern neben der Galaxy S23-Familie auch die Galaxy Book 3-Notebooks ihre Premiere. Dabei hat Samsung für jedes Nutzungsszenario etwas zu bieten, vom klassischen Laptop bis hin zum multifunktionalen Convertible (2-in-1). Ausgestattet mit Intel Core-Prozessoren, beginnen die Preise für die Premium-Laptops bereits ab 870 Euro.Wer bei Media Markt einen Samsung-Laptop der Baureihen Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro (360) oder gar das Ultra-Modell bestellt, erhält die beliebte externe SSD Samsung T7 Shield mit bis zu 2 TB Speicherplatz kostenlos dazu!Den Einstieg bilden die neuen Notebooks Galaxy Book 3 und Galaxy Book 3 360 . Das eine klassisch, das andere mit einem 360-Grad-Scharnier für die Verwandlung in ein Tablet. Beide Modellreihen erscheinen mit neuen Intel Core-Prozessoren der 13. Generation (z.B. Core i3, i5 und i7), pfeilschnellen SSDs und Iris Xe-Grafikeinheiten.Neben dem 15,6-Zoll-Format des Galaxy Book 3 ist das Galaxy Book 3 360 zudem mit einem kompakten 13-Zoll-Display erhältlich und mit einer zeitgemäßen OLED-Technik samt Touchscreen ausgestattet. Beide Geräte setzen auf eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln.Zu den weiteren Eckdaten gehören unter anderem die Dolby Atmos-Lautsprecher und zeitgemäße Anschlüsse von Thunderbolt 4 über USB-C und USB-A bis hin zu einem separaten MicroSD-Einschub, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.1. Sichtlich stolz ist Samsung zudem auf die Akkulaufzeiten seiner neuen Laptops, die bei bis zu 20 Stunden liegen.Wer nach noch mehr Leistung und Premium-Qualität Ausschau hält, der sollte sich das Galaxy Book 3 Pro und seinen vielseitigen 2-in-1-Bruder Galaxy Book 3 Pro 360 genauer ansehen. Die 14- und 16-Zöller setzen auf OLED-Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 2880 x 1800 Pixeln (3K) und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Außerdem bringen sie trotz ihrer Größe nicht mehr als 1,7 Kilogramm auf die Waage - echte Leichtgewichte im Aluminiumgehäuse. Überdies kommen vier Lautsprecher mit Dolby Atmos zum Einsatz.Natürlich findet ihr auch in den Datenblättern der Pro-Serie die leistungsstarken Intel Core-CPUs der 13. Generation, flotte SSDs und 8 GB DDR5-RAM. Die Anschlüsse werden um einen zusätzlichen Thunderbolt 4 erweitert, MicroSD-Karten mit bis zu 2 TB aufgenommen und über 76-Wh-Akkus mit Strom versorgt. Wie alle Convertibles bei Samsung können die Pros abseits der Touch-Eingabe mit dem S-Pen (Stift) bedient werden.Die Speerspitze in Hinblick auf die Leistung bilden in diesem Jahr die Galaxy Book 3 Ultra-Modelle . Mit Ihnen können sich Kreative voll austoben, denn unter der Haube dürfen bis hin zum Intel Core i9-13900H, 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher, 1 TB SSD und der Nvidia GeForce RTX 4070 die potentesten mobilen Komponenten ausgewählt werden. Somit kommen sogar Gamer in jeder Hinsicht auf ihre Kosten.Und damit noch nicht genug. Denn auch diese 16-Zöller bringen eine 3K-Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln samt Super AMOLED-Technik und 120 Hz mit. Entsprechend sind hier ebenfalls Technologien wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 und Co. vorhanden. Und obwohl man ein echtes Powerpaket in den Händen hält, liegt das Gewicht bei nur 1,8 Kilogramm.