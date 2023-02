So verlängert man den Apple Care-Vertrag für iPhone, Watch und Co.

Apple bietet mit AppleCare+ eine Versicherung an, die einspringt, wenn ein Gerät beschädigt wird. Es gibt zudem eine Extra-Versicherung, die auch Diebstahl mit absichert - die nennt sich dann etwas sperrig "AppleCare+ inklusive Absicherung gegen Diebstahl und Verlust".

Was bietet Apple Care+ eigentlich?

Apple Care+ Preise und Zusatzgebühren Informationen zu den monatlichen Preisen für Apple Care+ erfährt man am einfachsten auf der Webseite des



Rechenbeispiel iPhone 12 Pro Max Monatlicher Abopreis 12,49 Euro

Zusätzlich bei einem Schadensfall:

Schäden am Display oder am Glas auf der Rückseite: 29 Euro



Alle anderen unabsichtlichen Beschädigungen: 99 Euro Informationen zu den monatlichen Preisen für Apple Care+ erfährt man am einfachsten auf der Webseite des Apple-Supports , wenn man mit einer Apple ID angemeldet ist.

Bestehenden Apple Care+ Vertrag auf eine andere Person übertragen

Apple Care nach zwei Jahren verlängern

Beide Versicherung bieten (Stand Januar 2023) eine unbegrenzte Anzahl an Reparaturen gegen eine Zusatzgebühr an. Es gibt auch einen Express-Austauschservice. Wenn man sich vor Ort in einem Apple Store meldet, bekommt man in vielen Fällen gleich ein Austauschgerät mit. Ansonsten kann man sich ein Austauschgerät schicken lassen und sendet im gleichen Zug das defekte Gerät zurück. Konkret heißt das, man kann jederzeit etwa ein beschädigtes iPhone einreichen und bekommt ein neues oder generalüberholtes iPhone zurück. Die Zusatzgebühr richtet sich nach dem Schadensbild:Die Zusatzgebühr für die Extra-Versicherung bei Diebstahl oder Verlust beträgt 129 Euro.Nun ist es aber so, dass man direkt beim Kauf eines neuen Apple-Produkts beziehungsweise bis zu 60 Tage nach dem Kauf Apple Care+ entscheiden muss. Man kann alternativ auch ein gebrauchtes Gerät versichern, wenn bereits der Vorbesitzer einen aktiven Apple Care-Vertrag besitzt. Zudem kann man die Versicherung mittlerweile auch länger als zwei Jahre erhalten, muss dazu aber selbst aktiv werden. Wie das funktioniert, erklären wir im folgenden anhand von Beispielen. Einiges kannst du selbst vornehmen, bei anderen Änderungen wendest du dich am besten an den Apple-Support Wenn man ein gebrauchtes Apple-Gerät von jemandem abkauft, der Apple Care abgeschlossen hat, kann man die Versicherung in der Regel übernehmen. In der Regel bedeutet: Apple kann das auch ablehnen. Automatisch geschieht die Übernahme zudem leider nicht, man muss den Verkäufer bitten, den Plan übertragen zu lassen. Dazu meldet sich der alte Besitzer auf " Mein Support " an, um die Daten des Geräts und der verknüpften Apple ID zu ändern. Das geschieht am einfachsten mithilfe des Apple-Supports . Falls man ein Gerät aus der Familie (wichtig: Familienmitglieder müssen verbunden sein über die Familienfreigaben) übernimmt, ist das einfacher, dann benötigt man keine Hilfe durch den Apple Support.Es gibt noch eine Ausnahme: Wenn man Apple Care mit monatlicher Zahlung nutzt, ist der Vertrag mit einer Apple-ID verknüpft und nicht übertragbar. Auch in diesen Fällen hilft der Apple Support.Falls man zum Beispiel beim Kauf deines iPhones einen Zwei-Jahresvertrag abgeschlossen hat, kann man bei Ablauf die Versicherung verlängern. Das geht allerdings erst am Folgetag des Ablaufdatums des Vertrags. Diese Daten findet man über die Einstellungen-App 🠖 Allgemein 🠖 Info oder im Web unter checkcoverage.apple.com/de/de Das Ablaufdatum wird dort angezeigt. Alternativ sieht man dort gleich, ob ein Vertrag abgelaufen ist und man ihn verlängern kann. Apple lässt einen innerhalb einer kurzen Übergangsfrist erneut ein AppleCare+-Abo abschließen.Falls eine Verlängerung möglich ist, prüft Apple mit einer kurzen Ferndiagnose das Gerät. Dazu muss man die Anweisungen auf dem Gerät befolgen.Die Diagnose vor dem Abschluss ist nicht in allen Fällen erforderlich und wird zum Beispiel für eine Apple Watch gar nicht ausgeführt. Während der Diagnose kann das iPhone kurz nicht verwendet werden und eine Internetverbindung ist erforderlich. In der Regel ist der Check innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Apple vermeldet dann die erfolgreiche Prüfung und bietet als nächstes den Abschluss eines neuen Vertrags an.Falls die monatliche Zahlweise gewählt wird, kann man übrigens jederzeit kündigen. Es gibt keine Mindestvertragsdauer, was praktisch ist, wenn man sein iPhone zum Beispiel nach einem halben Jahr weiterverkaufen möchte. Ansonsten wird Care+ automatisch jeden Monat verlängert, solang weiter gezahlt wird. Wenn die monatlichen Zahlungen eingestellt werden, wird die Abdeckung storniert und kann nicht wieder aktiviert werden.