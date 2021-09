Apple Watch Series 7: Werbespot rückt die Neuerungen in den Fokus

Am Dienstagabend hatte Apple wie erwartet nicht nur das neue iPhone 13, sondern auch die Apple Watch Series 7 offiziell vorgestellt. Größere Änderungen am Design gibt es bei der neuesten Generation der Smartwatch zwar nicht, allerdings bietet diese dank eines größeren Displays nun mehr Platz für eingehende Textnachrichten, die Auswertung von Gesundheitsdaten und weiteren Informationen.Wie Apple in einem Werbespot zeigt, können Tennisspieler etwa mit der Apple Watch Series 7 die Geschwindigkeit ihres Aufschlags messen. Beim Fahrradfahren werden kurze Pausen besser erkannt, per Sprachkommando kann Siri unter anderem über die bereits zurückgelegte Distanz informieren, ohne dass der Nutzer dafür auf seine Smartwatch schauen muss.Die Sturzerkennung funktioniert nun auch beim Fahrradfahren, sodass verunglückte Radler schnell einen Notruf absenden können. Messungen der eigenen Schlafqualität, des momentanen Sauerstoffgehaltes im Blut sowie das Erstellen eines Elektrokardiogramms sind mit der Apple Watch Series 7 ebenfalls möglich.Die Apple Watch Series 7 ist ab Herbst 2021 im Handel erhältlich, ein genaues Datum hat Apple noch nicht genannt.