Alles nur geklaut: Absolut dreister Apple Watch Ultra-Klon für 45 Euro

1000 Euro für eine Apple Watch Ultra sind dann doch zu viel? Wie wäre es mit 45 Euro? Kein Problem, sagt zumindest ein indisches Unternehmen, das die Vorbestellung für seine neue Smartwatch geöffnet hat. Die ist optisch ein dreister Klon des teuren Vorbilds aus den USA.

Total zum "erforschen" des "Unerforschten" gemacht

Pebble verspricht das Blaue vom Himmel

1,95 IPS-Display mit Dauerbetrieb

600 Nits Helligkeit

Überwachung der Herzfrequenz

Blutsauerstoff-Überwachung

AI-Sprachassistent

Bluetooth-Anrufe

Kabelloses Laden

5 Tage Akkulaufzeit

IP67 staub- und wasserdicht

Pebble

Günstige Klone der Apple Watch sind weitverbreitet und manchmal im neuen Design noch vor dem Release der Modelle durch Apple erhältlich. Nach der Vorstellung der Apple Watch Ultra war also klar, dass sich Hersteller mit wenig Sorge um Patente und Schutzrechte schnell daran machen werden, auch hier mit einem Klon nachzuziehen. Im Fall der Apple Watch Ultra kommt das erste Angebot aus Indien (via 9to5Mac ) und hört auf den blumigen Namen "Cosmos Engage" - eine optische 1-zu-1-Kopie der Apple Watch Ultra für umgerechnet 45 Euro.Das Unternehmen mit dem Namen Pebble - nicht zu verwechseln mit dem einst erfolgreichen Smartwatch-Hersteller mit gleichem Namen - hatte schon bisher vor allem damit geglänzt, mehr oder weniger dreiste Kopien von Smartwatches anzubieten. Mit dem Apple Watch Ultra-Klon hat man offenbar endgültig alle Hemmungen verloren und kopiert nicht nur das Design des Produkts, sondern scheint auch viele der Produktbilder direkt von Apple und watchOS 9 übernommen zu haben.Design geklaut, Marketing kopiert? Dann kann man auch gleich noch behaupten, dass das 45-Euro-Gerät natürlich genauso wie das Apple-Vorbild zur Erkundung in Extremlagen geeignet sei. Pebble verspricht ein Gerät mit "stoßfestem Metallgehäuse", der Blick auf die restliche, angeblich verbaute Hardware darf bei diesem Preis aber auf jeden Fall stutzig machen.