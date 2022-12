Neue Klage behauptet: Apple Watch Sensor hat rassistische Vorurteile

Apple sieht sich einer neuen Klage gegenüber, die Vorwürfe in Bezug auf die Apple Watch erhebt. Das Unternehmen soll bei der Entwicklung der Uhr wissentlich in Kauf genommen haben, dass diese bei Menschen mit dunkler Hautfarbe deutlich weniger genaue Messungen liefert.

Die rassistische Apple Watch: Eine Klage soll es klären

Apple soll es gewusst haben

Es ist ein Phänomen aus der Medizin, das schon seit Jahrzehnten bekannt ist, aber erst jüngst mehr Aufmerksamkeit erfährt: Pulsoximeter verwenden eine Messkorrekturkurve, um die Menge des reflektierten Lichts in einen Prozentsatz der Sauerstoffzufuhr umzurechnen. Diese Kurve muss ja nach Hautton - und anderen Merkmalen - angepasst werden, um korrekte Messwerte zu erhalten. Die Klage betont, dass "die klinische Bedeutung der rassistisch bedingten Verzerrung der Pulsoximetrie anhand von Aufzeichnungen von Patienten, die während und vor der Pandemie aufgenommen wurden, bestätigt wurden".Die neue Sammelklage wurde von einem Mandanten am 24. Dezember in New York "im Namen aller New Yorker Verbraucher, die eine Apple Watch gekauft haben" eingereicht. Eine Entscheidung betrifft aber auch Käufer in Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Utah und Wyoming, die durch ähnliche Verbrauchergesetze geschützt sind. Die Klage beschuldigt Apple ebenfalls des "Verstoßes gegen die ausdrückliche Gewährleistung, Betrug und ungerechtfertigte Bereicherung", so Apple Insider in seinem Bericht.Apple wird konkret vorgeworfen, dass man, bei der Einführung des Blutsauerstoffsensors der Apple Watch , versäumt habe, die aus der Wissenschaft bekannten Probleme bei der Verzerrung der Messdaten durch andere Hautfarben zu berücksichtigen. Das habe zur Folge, dass die Apple Watch bei Menschen mit dunklem Hautton wesentlich ungenauere Messungen des Blutsauerstoffgehalts liefert. Vorstellbar wäre hier ein variabler Wert, der je nach Hautfarbe des Trägers eingestellt werden kann.