Apple Watch Ultra: Neue Generation mit Micro-LED-Display erwartet

Während sich iPads im nächsten Jahr von Mini-LEDs verabschieden und hin zur OLED-Technologie wechseln sollen, könnte die Apple Watch Ultra 2024 auf Micro-LEDs setzen. Analysten gehen zudem davon aus, dass der Bildschirm der Smartwatch weiter vergrößert wird.

Noch größere Displays, noch höhere Helligkeiten

Für viele Nutzer sind nicht nur die Extremsport-Features der Apple Watch Ultra ein wichtiges Kaufargument, auch das größere und hellere Display spielt eine entscheidende Rolle. Mit 49 Millimetern ist das Gehäuse zwar nur geringfügig größer als das der klassischen Apple Watch Series 8 mit 45 Millimetern, doch das Retina Display mit 2000 Nits in der Spitze deutlich heller (Series 8 = 1000 Nits).Obwohl Apples Ultra-Smartwatch erst vor wenigen Monaten vorgestellt wurde, sprechen Experten schon jetzt über Neuheiten der dritten Generation. Der chinesische Analyst Jeff Pu (via 9to5Mac ) geht davon aus, dass die Apple Watch Ultra im Jahr 2024 mit einem Display auf Micro-LED-Basis anstelle der OLED-Technologie ausgestattet wird. Somit könnte die Helligkeit und Farbgenauigkeit nochmals erhöht und verbessert werden.In Hinsicht auf die Größe des Bildschirms soll Pu erfahren haben, dass die Diagonale von 1,93 Zoll auf 2,1 Zoll ansteigen dürfte. Damit muss nicht unbedingt auch eine grundlegende Vergrößerung des Gehäuses der Apple Watch Ultra einhergehen. Der US-amerikanische Hersteller könnte sich alternativ dafür entscheiden, die Bildschirmrahmen der Uhr zu verkleinern. Inwieweit dadurch der "Ruggedized"-Charakter (Stabilität, Schutz gegen Umwelteinflüsse etc.) angegriffen werden könnte, ist unklar.Die prognostizierten Neuerungen im Apple Watch-Portfolio sind erst für das Jahr 2024 angedacht. Was also passiert 2023? Es wird darüber spekuliert, dass die Updates in diesem Jahr erneut vergleichsweise überschaubar ausfallen könnten, zumindest in Hinblick auf die Apple Watch Series 9 und Ultra 2.