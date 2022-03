The Witcher "4": CD Project Red kündigt neue Saga und Engine an

CD Projekt Red hat zuletzt mit Cyberpunkt 2077 nicht gerade das glücklichste Händchen bewiesen, das lag vor allem an der Technik des Spiels. Der polnische Entwickler will es bei seinem nächsten Titel sicherlich besser machen und das ist ein bekannter Name, nämlich The Witcher.

Mit oder ohne Geralt?

Es ist sicherlich kein großes Geheimnis, dass CD Projekt Red ein weiteres Spiel aus dem Witcher-Universum machen wird, bereits 2015 stellte man ein weiteres Spiel der Reihe in Aussicht. Das große Aber: Bereits damals hieß es, dass Hexer Geralt von Riva nicht mehr die zentrale Rolle übernehmen wird.Nun hat der Entwickler aber einen neuen Teil offiziell angekündigt, allzu viel ist aber bisher dazu nicht bekannt. Oder besser gesagt: nichts. Denn zum jetzigen Zeitpunkt schreibt CD Projekt Red lediglich "The Witcher: A New Saga Begins", also eine neue Saga beginnt. Das Ganze ist in einem Bild zu sehen, dieses zeigt Geralts halb von Schnee bedecktes Medaillon (mit glühenden Augen).Man kann also nur spekulieren, was der nächste Teil der Reihe zum Inhalt haben wird, es gibt natürlich auch noch keine Informationen zum Wann. Klar ist nur eines, und das war der eigentliche Anlass der Ankündigung (via Kotaku ): Beim nächsten Witcher-Spiel wird nicht länger die hauseigene REDengine zum Einsatz kommen, CD Projekt Red wird beim The Witcher "4" auf Epics Unreal 5 wechseln.Der polnische Entwickler hat hierzu eine mehrjährige "strategische Partnerschaft" mit Epic Games bekannt gegeben, sie "umfasst nicht nur die Lizenzierung, sondern auch die technische Entwicklung der Unreal Engine 5". Man will also bei der Entwicklung der Engine von Epic Games helfen, konkret soll die Unreal Engine 5 dank CD Projekt Red fitter für Open-World-Spiele gemacht werden. Ansonsten teilte CD Projekt Red, dass man "keine weiteren Details zum Spiel, wie z. B. einen Zeitrahmen für die Entwicklung oder ein Veröffentlichungsdatum" nennen möchte.