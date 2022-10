The Witcher: Henry Cavill verabschiedet sich, Geralt wird nachbesetzt

The Witcher ist ein großer Erfolg auf Netflix. Dass es die Umsetzung der Fantasy- und Spiele-Reihe überhaupt gibt, ist dem Hauptdarsteller Henry Cavill mitzuverdanken, denn der Schauspieler und Gaming-Nerd hat sich persönlich dafür eingesetzt. Doch mit Staffel 4 steigt er aus.

Nach Staffel 3 ist Schluss für Cavill

Netflix

Wenn die meisten von uns sagen, dass sie mit Superman- und Geralt-Darsteller Henry Cavill etwas gemeinsam haben, dann meinen sie in der Regel nicht dessen Körperbau oder sein Schauspieltalent, sondern den Umstand, dass der 39-Jährige ein begeisterter bis fanatischer Gamer ist. Und das ist nicht nur so dahin gesagt, denn Cavill hat darüber mehrfach gesprochen und gibt in Videos sogar Tipps zum Bau von Gaming-PCs.Das ist auch der Grund, warum er überhaupt als Geralt von Riva alias The Witcher auf Netflix zu sehen ist. Denn er setzte sich persönlich für die Serienumsetzung ein, und zwar nachdem er über die Spiele von CD Projekt Red von dem Fantasy-Stoff erfahren hat und diesen lieben gelernt hat.Er verkörperte den wortkargen Hexer bereits in zwei Staffeln, im nächsten Jahr wird es dann die dritte Staffel geben. Auch Season 4 ist bereits beschlossene Sache, hier wird es allerdings ein großes Aber geben. Denn Cavill wird nicht mehr an Bord sein, die Rolle des Hexers Geralt von Riva wird nachbesetzt.Das wurde auf der offiziellen Twitter-Seite der Serie bekannt gegeben: "Es ist offiziell: The Witcher kehrt für Staffel 4 zurück, und Henry Cavill wird nach Staffel 3 seine Schwerter an Liam Hemsworth als neuen Geralt von Riva weiterreichen. Willkommen in der Witcher-Familie, Liam Hemsworth."Cavill selbst äußerte sich auch schon dazu und bezeichnete seinen Nachfolger als "fantastische" Wahl: "Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung an Liam. Ich bin schon gespannt, wie er diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellt. Liam, diese Figur hat so eine wunderbare Tiefe, genieß, in sie einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst."Die Fans sind natürlich enttäuscht über den Abschied Cavills und es ist auch nicht bekannt, warum er die Rolle aufgibt. Der offensichtliche Grund ist, dass sich Cavill wieder mehr auf das Kino kontrieren will, Fans spekulieren aber auch, dass der britische Schauspieler nicht mit der Richtung, die Netflix einschlägt, einverstanden ist - da sich der Streaming-Dienst immer mehr vom Ausgangsmaterial entfernt.