Netflix setzt voll auf The Witcher, erhält 3. Staffel und diverse Ableger

Die Roman-Reihe The Witcher dürfte lange Zeit vor allem Gamern ein Begriff gewesen sein, doch seit der Serien-Umsetzung auf Netflix sind Geralt und Co. auch im TV-Mainstream angekommen. The Witcher war auch so erfolgreich, dass der Streaming-Anbieter zahlreiche Ableger plant.

Dritte Witcher-Staffel kommt definitiv

Grund für die Popularität bei Gamern war natürlich die Spielereihe von CD Projekt Red, diese hat Charaktere und Welt auch nachhaltig geprägt - soweit, dass auch die Macher der TV-Serie allenfalls kleine Änderungen umsetzen konnten. Die erste Staffel war jedenfalls sehr populär und erfolgreich, das hat Netflix dazu bewegt, gleich mehrere Ableger zu bestellen und produzieren.Seit August dieses Jahres ist etwa die Anime-Serie The Witcher: Nightmare of the Wolf zu sehen, am 17. Dezember 2021 startet dann endlich die zweite reguläre Staffel von und mit Geralt, Ciri, Yennefer, Jaskier und Co. Das Streaming-Portal hat am vergangenen Wochenende aber bestätigt, dass man auch langfristig auf The Witcher setzen wird, denn es wurden gleich mehrere Produktionen angekündigt.Zunächst hat Netflix auf seinem "Tudum"-Event verlautbart, dass man The Witcher eine dritte Staffel spendieren wird. Die Serie wurde also verlängert, noch bevor die zweite Staffel ausgestrahlt bzw. freigeschaltet worden ist.Doch das ist nicht alles: Netflix hat überdies einen Anime-Film aus der Witcher-Welt angekündigt. Dieser wird die diesjährige Anime-Serie aufgreifen, ist also ebenfalls ein Prequel zu Geralts Abenteuern. Nightmare of the Wolf erzählt nämlich die Vorgeschichte zu Geralt und Co., ihr Protagonist ist entsprechend Geralts Mentor und Lehrer Vesemir. Der nun angekündigte animierte Film dürfte dessen Geschichte weitererzählen, über die Handlung ist allerdings noch nichts bekannt.Ebenfalls ein Prequel ist The Witcher: Blood Origin, allerdings mehr als tausend Jahre vor Geralt angesiedelt. Netflix dazu: "Blood Origin spielt in einer Elfen-Welt 1200 Jahre vor der Welt von The Witcher und erzählt eine Geschichte, die in der Zeit verloren gegangen ist - die Herkunft des allerersten Hexers und die Ereignisse, die zur entscheidenden 'Verbindung der Sphären' führten, als die Welten der Monster, der Menschen und der Elfen verschmolzen und zu einer einzigen wurden."Das vielleicht ungewöhnlichste Witcher-Projekt ist indes eine Serie, die sich an Kinder und deren Eltern richtet. Diese soll familienfreundlichen Spaß bieten - man darf gespannt sein, wie das angesichts einer an sich doch eher düsteren Welt umgesetzt wird.