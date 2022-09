Dynamic Island-Pendant gibt es jetzt auch als App für Android

Bei der Vorstellung der iPhones gab es viel Neues zu sehen, das meiste davon waren technische Neuerungen unter der Haube. Beim iPhone 14 Pro sticht aber der Notch-Ersatz Dynamic Island hervor. Das hätte auch so mancher gerne auf Android , ein Anbieter macht es möglich.

Neue Art der Benachrichtigungen

Apples Dynamic Island ist eine neue multifunktionale Anzeigeart, die aus der Not einer Punch-Hole-Kamera bzw. des Sensors in gewisser Weise eine Tugend macht. Denn während die meisten Smartphone-Hersteller versuchen, dieses Loch im Display möglichst klein zu halten, rücken der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino dieses quasi in den Mittelpunkt der gesamten Nutzung.Denn man "umhüllt" die Aussparung für Front-Kamera und Sensoren mit einem speziellen Interface, diese vergrößert sich, wenn beispielsweise Anrufe empfangen, Navigationsanweisungen eingeblendet oder Wiedergabeelemente angezeigt werden. Und das sieht, wie auch viele Android-Fans zugeben müssen, um es salopp zu formulieren, verdammt cool aus.Es überrascht deshalb nicht, dass es bereits den ersten Anbieter gibt, der eine vergleichbare Lösung für Android-Smartphones umgesetzt hat. Wie The Verge entdeckt hat, bietet ein Entwickler namens Jawomo seine DynamicSpot genannte App im Google Play Store an. Die App steht derzeit als Early Access-Anwendung bereit, sie ist also in einem verhältnismäßig frühem Stadium.Die Grundfassung der App ist kostenlos, wer mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten haben will, der bezahlt 3,99 Euro. DynamicSpot funktioniert aber schon einigermaßen gut, ist derzeit aber in erster Linie eine optische Spielerei. Die fortschrittlichen bzw. erweiterten Benachrichtigungsfunktionalitäten, wie sie Apples Original erlaubt, bietet das Android-Pendant nicht. Und dennoch: Für eine so schnell umgesetzte Drittanbieter-App ist DynamicSpot erstaunlich gut gelungen.