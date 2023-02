SpaceX Starship: Start soll bereits in wenigen Wochen erfolgen

Das Starship soll einmal den Mittelpunkt der Raumfahraktivitäten von SpaceX darstellen und diese sollen zunächst zum Mond und später zum Mars führen. Doch auf dem Schritt dahin muss zunächst der Jungfernflug gelingen - und der steht wohl kurz bevor.

"Erfolg ist alles andere als sicher"

Zusammenfassung SpaceX Starship: Jungfernflug steht bevor, Tests abgeschlossen

Booster & Starship: wiederverwendbar

Musk: Startfenster Ende Februar/März, Erfolg nicht sicher, aber Spannung garantiert

Tests: mehrere erfolgreich absolviert, vor zwei Wochen Betankungsprobe

Skepsis: Musk kündigt Termine (zu) früh an

Mittelpunkt: Raumfahraktivitäten sollen zu Mond & Mars führen

Das Starship oder besser gesagt dessen Booster sowie die ebenfalls Starship genannte zweite Stufe haben schon diverse Testflüge bzw. Zündungen am Boden absolviert, einen richtigen Orbitalflug hat das System bisher aber noch nicht absolviert. Diesen bereitet SpaceX seit Monaten und sogar Jahren vor, Elon Musk spricht auch immer wieder davon, dass dieser unmittelbar bevorsteht.Allerdings waren und sind solche Ankündigungen immer mit einiger Vorsicht zu genießen, denn Elon Musk ist bekannt dafür, technologische Durchbrüche und Termine (zu) früh anzukündigen. Entsprechend sollte man auch dieses Mal eher abwarten, ob der neue Termin bzw. das Startfenster tatsächlich hält.Denn zuletzt hat Musk einen Start für Ende Februar in Aussicht gestellt, am Wochenende sprach er dann von März: "Wenn die verbleibenden Tests gut verlaufen, werden wir im nächsten Monat den Start des Starship versuchen." In einem späteren Tweet hob er dann hervor, dass es sich hier um einen Startversuch handle und meinte: "Der Erfolg ist alles andere als sicher, aber die Spannung ist garantiert."Derzeit besteht die gesamte Rakete aus der Super-Heavy-Unterstufe Booster 7, auf dieser befindet sich das Starship mit dem Namen Ship 24. Beide Stufen sind wiederverwendbar: Der Booster soll kurz nach Start selbstständig landen, das Raumschiff selbst wird laut Plan eine orbitale Umrundung vornehmen und dann vor der Küste Hawaiis einen Splashdown durchführen.Trotz aller Skepsis gegenüber Musk und seinen Ankündigungen ist nicht zu leugnen, dass der erste Flug immer näher rückt. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten hat das System diverse Tests erfolgreich absolviert, vor zwei Wochen meisterte SpaceX eine wichtige Probe-Betankung