Original-iPhones in ungeöffneter Verpackung erzielen Rekordpreise

Das erste iPhone kam 2007 auf den Markt und es hat ohne Zweifel unsere Leben verändert. Entsprechend ist es aus heutiger Sicht ein wichtiges Stück Technik-Geschichte. Deshalb ist es als Sammlerstück begehrt - vor allem, wenn es in verschweißter Originalverpackung steckt.

"Falscher" Vertrag als Glücksfall

Wer noch - aus welchen Gründen auch immer - zu Hause ein iPhone der ersten Generation herumliegen hat, das sich noch dazu in der Originalfolie befindet, der hat zweifellos Glück oder eine gute Investition gemacht. Denn derartige Apple-Geräte kommen seit einer Weile unter den Hammer und erzielen bei Auktionen ordentliche, fünfstellige Verkaufsbeträge.Im vergangenen Oktober fand ein originalverpacktes iPhone für einen neuen Rekordpreis von 39.340 Dollar einen neuen Besitzer, das ist zweifellos eine satte Wertsteigerung. Denn als das erste Apple-Smartphone erschien, bezahlte man dafür gerade einmal 599 Dollar (was damals freilich dennoch eine Menge Geld war).Doch damit ist das obere Ende nicht erreicht, und zwar vermutlich noch länger nicht. Denn gegenüber Insider (via 9to5Mac ) berichtet eine Frau namens Karen Green, dass sie 2007 ein iPhone geschenkt bekommen hat, dieses aber nie öffnete oder gar nutzte. Der Grund war relativ simpel: Sie hatte einen Vertrag beim US-Anbieter Verizon, damals konnten iPhones aber nur bei AT&T verwendet werden. Ein Wechsel hätte hohe Gebühren gekostet, auch die Rufnummernmitnahme war damals nicht einfach.Sie wurde nach der Auktion von Oktober 2022 darauf aufmerksam gemacht und lässt ihr 15 Jahre altes Smartphone nun versteigern . Laut dem daran beteiligten Auktionshaus dürfte das iPhone an die 50.000 Dollar einbringen. Das Eröffnungsangebot liegt bei 2.500 Dollar.Derzeit ist nicht bekannt, wie viele verschweißte iPhones noch existieren, allzu viele werden es aber wohl nicht sein. Wer eines Zuhause hat und noch warten kann, der sollte das auch tun - denn ein Preisverfall ist hier nicht zu erwarten, ganz im Gegenteil.